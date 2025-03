Fútbol uruguayo

Lasarte y el empate “justo” ante Liverpool en Belvedere: “El fútbol no te regala tanto”

El entrenador de Nacional, Martín Lasarte se refirió al empate 2-2 con Liverpool en Belvedere, los dos puntos que quedaron por el camino y su continuidad al frente del equipo: “Eso no depende de mí”.

“Tengo la sensación que en el primer tiempo pasamos dificultades, Liverpool estuvo mejor que nosotros más allá de que empezamos ganando”, comenzó analizando el duelo en conferencia de prensa y comentó: “Fue algo que duró hasta el minuto diez del complemento ya que los cambios nos dieron mucho, enderezaron al equipo en el juego, intensidad y se dio un trámite de ida y vuelta con opciones para los dos. Incluso en el final tuvimos un cabezazo de gol para ganarlo”.

“Ellos tienen un buen equipo, hicimos lo posible para ganar, no pudimos y tampoco teníamos más jugadores de características ofensivas para poner en la segunda parte”, aseveró.

“El futbol tampoco te regala tanto”, dijo sobre estar en ventaja y no poderlo sostener: “Uno tiene que entender que hay partidos que no se te presentan tan favorables para ganarlo con mucha diferencia, este era uno de ellos. Fuimos ganando dos veces, es cierto, principalmente en la segunda ocasión no lo pudimos liquidar”.

“En el complemento, sin ser nada del otro mundo, estuvimos de parejos a un poco mejor que el rival, algo que no se dio en el primero”, aseveró.

Por último al hablar sobre la importancia del partido ante los negriazules y el que viene ante Juventud por su continuidad, simplemente cerró diciendo: “Eso no depende de mi”.

