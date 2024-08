Lasarte: el empate ante River, el corte sufrido por Polenta y los ausentes por lesión

Fútbol uruguayo

El director técnico de Nacional, Martín Lasarte, atendió a los medios luego del empate 3-3 frente a River Plate en el Parque Federico Omar Saroldi por la primera fecha del torneo Clausura

“De lo que vinimos a buscar, nos quedamos con una mala sensación; con el trámite, la verdad que no fue tan mala”, comenzó expresando el entrenador tricolor en una breve conferencia de prensa, y agregó: “Fue un partido complicado. Empezamos muy bien, hasta el gol o algún minuto más”.

“Después, perdimos la energía positiva con la que vinimos, y comenzamos a cometer errores y enloquecernos. Se notó el desgaste físico en algunos jugadores a lo largo del partido. Tuvimos algunas fatalidades también. Fútbol...Fútbol”, agregó.

Sobre la situación de Diego Polenta, quien se retiró sentido directo al vestuario con una venda en la cabeza, contó: “Fue un cortecito; eso me dijeron, pero creo que no es de entidad. Estaba un poquito mareado. Esperemos que no sea nada”.

Además, Lasarte explicó las ausencias por lesión: Lucas Sanabria y Alexis Castro arrastran “temitas musculares”, mientras que Jeremía Recoba sufrió “pequeñas torceduras”. “Hoy estaban mejor, pero no daba para arriesgar”, amplió, y afirmó creer que “para el jueves estarán todos” a la orden ante San Pablo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, partido que será a las 19:00 horas en el Morumbi de Brasil.

“Vinimos a buscar ganar, pero no lo conseguimos. Lo que pasa que el trámite después…El fútbol es fútbol; no es como queremos que sea. Si no, siempre seríamos campeones y haríamos cuatro goles en todos los partidos. No es así el fútbol. Sí es apasionante. Es lindo por eso: hay alternativas, los demás juegan y tienen alternancia. Con todas las canchas malas que hay, jugamos en una cancha preciosa, ante un rival que nos plantó pelea. Pudimos ganar, pudimos perder. Terminó en tablas. Hay que seguir”, cerró.

