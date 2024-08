Lasarte: “Demostramos ser competitivos y estar en condiciones de serlo en unos días”

Fútbol uruguayo

El entrenador de Nacional, Martín Lasarte, analizó el empate tricolor sin goles ante San Pablo de Brasil en el estadio Gran Parque Central por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Estoy todavía un poquito contaminado, pero creo que hicimos lo suficiente como para haber obtenido la victoria, aunque, en ese caso, hubiese sido por un resultado corto, muy justa, ya que el partido fue parejo. No conseguimos la ventaja, pero la llave está abierta”, comenzó expresando el director técnico en conferencia de prensa, y agregó: “Ya se jugó el primer tiempo; queda el segundo. De momento, estamos 0-0. Demostramos que somos competitivos y que estamos en condición de volver a serlo en unos días”.

“En el segundo tiempo, nosotros tomamos más protagonismo y no recuerdo tiros de ellos, pero tampoco tuvimos tantas, alguna situación sí. Nos faltó un poquito más de precisión y anticipación”, mencionó, y destacó el trabajo defensivo de sus dirigidos: “Defensivamente, todo el equipo trabajó muy bien, incluso corriendo algún riesgo en algunos momentos. Sabía que iba a ser un partido de estas características”.

“Enfrentamos a uno de los equipos candidatos a ganar la Copa. Ellos son coperos, tienen muy bien la pelota, tuvieron mucha paciencia, trabajaron e hicieron tiempo, que está bien, porque son las herramientas de la Copa. Además, es un equipo que en el aspecto defensivo se maneja bien”, reconoció sobre el rival.

“A veces, lo que ocurre no es necesariamente lo conveniente. Algunos jugadores vinieron la semana pasada, o esta semana”, dijo, consultado por los cambios, y se refirió al Diente Nicolás López: “Hizo un poquito de futbol y entrenó un día. Apostamos a esa cuestión de revulsivo que él genera, en la gente y en sus compañeros. Los jugadores no son máquinas; necesitan prepararse. Demostró que es un buen futbolista y tiene una calidad técnica tremenda, pero necesita prepararse. Era para esto: 10, 12 o 15 minutos…Le venia bien entrar con otros compañeros frescos, para que su falta de se notara menos”.

“Desde afuera, siempre todo es tardío, malo, o es mejor el que no entró. Uno que los ve todos días…Yo sé. Hay cosas que no puedo decir, que me las tengo que guardar para mí. Hay futbolistas que estaban en la condición en las que estaban. Me pareció mucho más atinado hacer tres cambios juntos, para que la escasa condición de algún compañero se notara menos, porque entraban varios frescos”, afirmó más tarde.

Sobre uno de los debutantes, el Ojito Nicolás Rodríguez, dijo que lo colocó por “su pegada”, teniendo en cuenta que ingresó junto a Diego Herazo (otro debutante), quien “es un muy buen anticipador y cabeceador”. “Entendía que podíamos encontrar por esa vía alguna situación que lamentablemente no ocurrió”, agregó.

Y, consultado acerca del equipo para el domingo ante River Plate por la primera fecha del Torneo Clausura (teniendo en cuenta la vuelta de Libertadores el próximo jueves a las 19:00 horas en el Morumbi), concluyó: “Yo no soy muy amigo de la rotación. Ahora, el equipo tiene un compromiso importante, que es River. Nuestro objetivo es el Torneo Clausura. Siempre los jugadores que tienen rodaje tienen un plus por sobre los que no lo tienen. Después, hay dos o tres futbolistas que podrían estar con la posibilidad de poder competir, para que aquellos que no compitan el domingo, estén en mejor condición el jueves”. Christian Oliva, por suspensión, no estará ante el Darsenero.

