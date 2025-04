Lasalvia quiso llevar a Nacional al CDS con Miramar: ¿cuál fue la postura de Peñarol?

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Miramar recibirá a Nacional el viernes de Turismo a las 20 horas por la decimosegunda fecha del Torneo Apertura. La Mesa Ejecutiva fijó “provisoriamente” el Parque Saroldi para el partido que será el 18 de abril, pese a que la intención del Cebrita es llevar el partido al Suppici de Colonia.

Edgardo Lasalvia, asesor deportivo de Miramar, explicó en el programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva 1010 AM que el conjunto cebrita arrastra una deuda y deberá saldarla si quiere fijar el estadio coloniense: “Gustavo Parra, que es el accionista máximo de la SAD, tiene que pagar urgente el déficit, para que Miramar pueda elegir dónde jugar; si no, lo fija definitivamente la AUF”.

“Parece que vamos a jugar en la chacra del Gordo Flavio [Perchman, vicepresidente tricolor] o donde él quiera, porque a mí no me dan mucha pelota”, expresó el Chino, y agregó: “Yo con Nacional no negocio porque no me dan pelota”.

“El otro día Flavio dijo que había hablado conmigo, pero fue porque él estaba hablando con un compañero mío y yo le pedí el teléfono para saludarlo”, contó, y afirmó respecto al mercado de pases pasado: “Cuando tuvo que hacer lo de Kike [Cristian] Olivera, fue por atrás y llamó a Los Ángeles”.

El escenario para Miramar-Nacional

Respecto al escenario para recibir a Nacional, Lasalvia dijo que él “quería jugar en el Campus”, pero ya le “bajaron la ventana porque hay un espectáculo”, por lo que está “haciendo gestiones” para ir al Suppici. “Hoy voy a solucionar todo”, aseguró. “Queremos decidir nosotros; si no, seguimos siendo títeres”, agregó.

El Chino, hincha fanático de Peñarol, manifestó que “tenía ganas” de que el partido se jugara en el Campeón del Siglo. Si bien el presidente mirasol no se puso, el que sí lo hizo fue el vicepresidente aurinegro: “Ignacio Ruglio me dijo que sí, ‘dale para adelante’, pero Eduardo Zaidensztat me sacó cagando”, contó en el programa Fútbol del weno del canal de streaming Aweno Tv.

“Esos pocos malos hinchas que hay, en este caso de Nacional, iban a romper todas las instalaciones y Peñarol no lo iba a permitir. Me iba a salir plata a mí, y tampoco voy a poner plata del bolsillo por un capricho de llevarlos ahí”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy