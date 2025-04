Lasalvia: los juveniles que “están de cracks”, botineras y el injerto capilar del Cepillo

Fútbol uruguayo

Edgardo Chino Lasalvia, reconocido representante de futbolistas, contó este miércoles los detalles del accidente de tránsito que sufrió semanas atrás y aseguró que se está “enloqueciendo con cosas que no tienen sentido”, como bancarse “a las novias y a los padres de los jugadores”, pero contó que tiene “ocho merenderos”.

El agente, luego, habló sobre cómo se están manejando los futbolistas hoy en día, particularmente los juveniles: “Te vienen a decir que los llamó [Pablo] Boselli, [Pablo] Bentancur, el otro, para que les duplique el viático, o para que le dé un auto o laburo al padre, pero nadie tira un currículum, eh”.

“El que entendió, se quedó conmigo, y, el que no, se fue”, señaló, y añadió: “Yo no los firmo a los pibes. No retengo a nadie; quiero tener a quien esté alineado con mis pensamientos y política de vida”.

“Lo que está pasando en las formativas de Uruguay, está pasando en las de Peñarol. Le estamos errando en los sistemas de juego, en los tipos de jugadores, en la modalidad de jugadores, en la mentalización de los pibes… están de cracks los pibes”, expresó en La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

Con respecto a eso último, afirmó que “los padres” también lo están. Y sobre los fracasos de las selecciones juveniles en el último tiempo, dijo: “Hay mucho empresario amigo de técnicos, eso pasa. Hay algunos que tienen más fuerza que otros. Yo tengo muy pocos jugadores en la selección”.

“Cuando eligen buenos jugadores, los empresarios los matamos y los hacemos creer que son Messi. En vez de hacer doble horario con un profe, de tomar proteína o de intentar adelgazar, les compramos el último iPhone y un auto”, agregó sobre el tema.

A los jugadores les “falta hambre y ganas de ganar y crecer, que las prioridades sean ganar y no el iPhone o el auto”. Consultado sobre si los representantes tienen parte de culpa, aseveró: “Y sí. Los que prostituimos a los jugadores somos los representantes”.

“Me peleé con un par de empleados por hacerles de Uber. Que se vuelvan con los amigos, que hablen de cómo les fue en el entrenamiento. ¿Qué película tienen? ¿A quién le ganaron? Yo a Fede [Valverde] lo iba a buscar, pero también se venía en el bondi. Tenés que tener humildad; si no la tenés, estás criando a un monstruo”, siguió.

“Con el diario del lunes, somos todos cracks. Yo sé que me equivoqué, y lo asumo. No me creo más que nadie, es mi forma de ser”, indicó con respecto a que él hizo esas cosas que hoy critica.

Y añadió: “Como cuando me pongo un porro en la boca y le digo a mi hijo ‘papá fuma marihuana, hizo esto, está mal’, y también se lo dije a mis jugadores: ‘La droga no es compatible con el deporte ni con la vida; el que elige drogarse se está matando’. Hay que hablar las cosas de frente”.

“Puedo guiar a un pibe en la vida por las cagadas que me he mandado y los aciertos”, mencionó cuando habló de Alexander Machado, quien es lógico que esté ansioso por meter su primer gol en Peñarol porque viene de “un entorno de locos”, según afirmó. “Poné en Google ‘Cerro Norte’, solo ves tiros. Viene de ahí el pibe, la familia es de ahí; se mudó hace cuatro meses. No es fácil dar el salto y estar en Peñarol, las redes, la gente, las firmas, las fotos”, agregó.

A Franco González “le pasó lo mismo, solo que este negro es más hombre, tiene cante; el negro es Peñarol”. Y sobre el Cepillo González, ahondó entre risas: “Es mi hijo, hasta pelo le puse; puse plata para ese pelo”.

Lasalvia aseguró que Facundo Pellistri “es el embajador” de su marca y contó que se puso “feliz” porque Darwin Núñez “le mandó un mensaje” a uno de sus hijos.

Y cerró hablando de las novias de los jugadores jóvenes: “Va de la mano de los papás que tenga el jugador, porque muchas veces saben cómo es y lo dejan, hasta que le ponen un freno”.

Algunas “son Wanda Nara en potencia, pero después hay buenas gurisas. Los dejo equivocarse y que los padres tomen ese rol, a no ser que yo tenga una relación diferente y que tome el rol de padre”, finalizó.

