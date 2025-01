Fútbol uruguayo

Lasalvia contó por qué Alexander Machado no llegó a Peñarol: “No estaban para invertir”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Alexander Machado, quien estuvo muy cerca de llegar a Peñarol, acordó su pase a Unión de Santa Fe. El atacante, que jugó la última temporada en Miramar Misiones, viajará el sábado a Argentina para firmar contrato hasta diciembre de 2027.

Las negociaciones entre el Aurinegro y los clubes dueños de su ficha (Boston River y el propio Miramar, que se reparten un 50% cada uno) no llegaron a buen puerto que ya la institución mirasol ofertó por un préstamo, algo que no estaba en las pretensiones del Sastre y el Cebrita.

“El jugador no era prioridad para Peñarol”, dijo el representante del futbolista, Edgardo Lasalvia, en Peloteando deportivo de radio Universal 970 AM. El Tatengue adquirió el 50% del pase del polifuncional delantero que puede jugar tanto de nueve como de extremo.

El agente contó la charla que tuvo con Ignacio Ruglio: “El presidente me hizo saber que las arcas del club no estaban para seguir invirtiendo en apuestas, ya que en este caso Machado para Peñarol es una apuesta. Nosotros no lo entendimos así, y buscamos otro destino”.

“Peñarol fue la prioridad para nosotros. Una vez que Peñarol nos dijo que no iba a invertir dinero por el jugador, fuimos por otro club. El esfuerzo que se le pidió a Peñarol fue mínimo: cinco veces menos de lo que ofrece un club en Argentina”, mencionó.

“Cuando yo represento jugadores que pocas veces he traído a Peñarol, hago todo para que lleguen. De hecho, en algunas ocasiones he puesto dinero”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy