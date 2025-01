Fútbol uruguayo

Lasalvia: “Si Perchman tiene plata para llevar a Kike Olivera, no va a ponerla; es tacaño”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Cristian Kike Olivera fue noticia este martes al hablar del “sueño” que tiene de jugar “algún día” en Nacional. El futbolista de 22 años, hoy en Los Ángeles FC de Estados Unidos, le dejó un claro mensaje a Flavio Perchman, vicepresidente tricolor, pero su situación no parece tan sencilla.

“Las ganas del jugador son lo que vale”, señaló ante la pregunta de si el Tricolor competiría en este momento con San Pablo, equipo que está negociando por comprar una parte de su ficha. Y le dejó un mensaje a Perchman: “Le diría que se la juegue un poquito”, ya que está dispuesto a escuchar.

A raíz de toda esa situación, Edgardo Chino Lasalvia, representante del jugador, habló del tema y fue claro: “Me parece muy bien que diga que es hincha de Nacional. Lo que digo es que vos no tenés que olvidarte de quién te abrió la puerta, te pagó el salario y te potenció. Y no lo digo solo por Kike Olivera, lo digo en general”.

“Siempre supe que era hincha de Nacional. Cuando le dijimos de la opción de ir a Peñarol no dijo que no. Después le pesó porque la hincha de Peñarol te exige y te hace sentir en donde estás, y capaz que en ese momento no estaba tan maduro para vestir la de Peñarol”, señaló.

Con respecto al futuro del extremo, afirmó que busca “paz” para él: “Si él está tranquilo, la rompe toda y vale 15, 20”, indicó en diálogo con Fuera de juego de radio Carve Deportiva.

“Hay que hablar con Los Ángeles” para una posible transferencia, pero “en la ventana anterior tenían una oferta de ocho millones de dólares [Toluca de México] y otra de ocho millones de euros [Como de Italia], pero no tenían tiempo para reemplazarlo”.

“Si Perchman tiene la plata para llevarlo, no la va a poner. Conociéndolo al gordo, es un tacaño”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy