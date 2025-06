Las redes sociales fueron implacables con Luis Suárez y su actuación en Mundial de Clubes

Fútbol Internacional

Las redes sociales no perdonaron a Luis Suárez y criticaron la actuación del uruguayo en su segunda presentación en el Mundial de Clubes, donde Inter Miami, su equipo, venció 2-1 al Porto luso.

El salteño, que fue titular y jugó los noventa minutos, fue criticado por su estado, el que establecen no es el mejor, además de la escasez de velocidad para el nivel de competencia que está afrontando.

El Pistolero, de 38 años y ya retirado de la selección uruguaya, es uno de los referentes de su equipo y lleva 13 goles en la temporada. De esos 13 goles, 8 fueron en la MLS y 5 en la Concacaf Champions Cup.

Además, Suárez ha jugado 22 partidos, sumando 1.771 minutos en total, y ha recibido 6 tarjetas amarillas.

