Fútbol Internacional

Las reacciones del hincha del United que lleva 494 días sin cortarse el pelo por su equipo

FútbolUy.

Un hincha del Manchester United se hizo viral en redes sociales en los últimos tiempos por una curiosa promesa publicada el 5 de octubre de 2024: no cortarse el pelo hasta que el equipo gane cinco partidos consecutivos. Consultó a unos pocos seguidores cuándo creían que se daría el corte, y la opción más votada fue 2026.

Este martes, 493 días después, llegó un momento esperado: los diablos rojos llevaban cuatro victorias en fila y la visita a la peluquería estaba cerca. En sus redes sociales, que crecieron hasta superar el millón de seguidores, el joven reaccionó al partido y desde muchos rincones del planeta estuvieron pendientes.

Desde el minuto 50’ fue un sufrimiento, ya que Tomas Soucek adelantó a los locales. Poco después festejaron un gol de Casemiro a los 63’, pero se anuló por offside. Benjamin Sesko igualó a los 96’ para los diablos rojos, que cortaron una racha de cuatro victorias bajo la conducción de Michael Carrick pero no pudieron poner fin al crecimiento del pelo de Frank Ilett.

Quien se hace llamar The United Strand en Instagram lamentó el resultado y su cabello tendrá que seguir esperando por las tijeras.

El pasado 5 de octubre, cuando se cumplió un año de la promesa, publicó un video en el que podía verse la evolución de su tupida cabellera, que seguirá en aumento al menos hasta el 20 de marzo, el quinto partido de los diablos rojos a partir de hoy. Le quedan 12 encuentros a esta temporada, que terminará el 24 de mayo, y después habrá receso por el Mundial.

