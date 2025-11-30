Las polémicas del clásico: “Penal claro para Peñarol” y “Coates debió ser expulsado”

Fútbol uruguayo

Gabriel Popovits, ex árbitro asistente internacional, analizó las jugadas polémicas del clásico que coronó a Nacional como campeón uruguayo de la temporada 2025 para el programa Pasión de VTV, y marcó más aciertos que errores del equipo arbitral. No obstante, insistió en dos jugadas importantes y en una de ellas apuntó más al VAR, a cargo de Diego Dunajec, que a Gustavo Tejera, quien ofició como juez de campo.

Sobre el penal que reclamó Peñarol por falta de Diego Romero sobre Leonardo Fernández a los 10’, fue contundente: “Es penal. No se puede ver otra cosa. Alguien tiene que demostrar que esto no es penal, y son las autoridades del Colegio de Árbitros. Deben decir por qué esto no es penal, sacar el audio VAR y ser transparentes”.

“No veo por dónde el juez VAR puede no ver el penal. Hay una disputa a la que llega primero el jugador de Peñarol, y el otro, de manera imprudente, lo golpea. Es penal por donde se lo mire. Acá no se mide la intensidad; se mide la imprudencia. Queremos saber qué pasó y por qué no intervino el VAR. Quizás vio algo que no vimos”, señaló.

Popovits recordó que el mismo árbitro acertó al pitar penal de Nahuel Herrera sobre Diego Abreu en el último duelo entre Peñarol y Defensor Sporting por una jugada similar. “Cuando la vea Tejera va a pensar: ‘¿Por qué no me llamaron del VAR?’ Hay que ver qué le dijo Tejera al VAR. Por eso es clave la publicación de los audios, que desde la fecha 14 del Clausura no se está haciendo”, agregó.

Más tarde, aseguró que tras el gol anulado a Nacional “era segunda amarilla para Sebastián Coates” por el festejo del tanto, más allá de que después se invalidó. “El reglamento dice que, así se anulara el gol, si el jugador se tapa la cabeza con la camiseta es pasible de amonestación. Se tapó la cabeza y era la segunda amonestación. No hay ninguna duda. Tenía que irse expulsado”, indicó.

Más allá de que no siempre se sancionan esos festejos con amonestación, Popovits fue claro: “No hay uso y costumbre cuando la regla es clara. Interpretarla sería hacer otra regla. Es segunda amarilla. Ya tenía por una falta a [Maximiliano] Silvera. Tenía que irse expulsado”. Y más allá de que el gesto de taparse la cabeza con la camiseta fue efímero, recordó que “la regla no dice cuánto tiene que durar”.

Entre los aciertos de Tejera, sostuvo que “no era segunda tarjeta amarilla a Eric Remedi” un minuto antes de ser sustituido, y afirmó que “no era penal” una jugada que protestó tímidamente Peñarol, ya en el último minuto, por una mano de Maximiliano Gómez en el área. “Fue una posición natural de la mano. Saltó sin ampliar el volumen, sin ningún movimiento adicional ni acción de bloqueo”, concluyó.

