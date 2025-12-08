Fútbol uruguayo

Las novedades de Peñarol en el mercado de pases: posibles altas y renovaciones por definir

Peñarol comenzó a trabajar en el mercado de pases de cara a la temporada 2026, luego de la derrota ante Nacional en la final clásica por el Campeonato Uruguayo.

El equipo aurinegro afrontará el próximo año prácticamente con un plantel nuevo, a raíz de la cantidad de salidas que sufrirá (algunas por contratos que vencen y no se renovarán, y otras por ofertas que llegaron del exterior).

De los 11 futbolistas que terminan contrato en diciembre, es un hecho que -por lo menos- seis no continuarán. Pedro Milans, Gastón Silva, Damián Suárez, Héctor Villalba y Marco Oroná no seguirán en la institución carbonera. Mathías de Ritis tampoco continuará en Peñarol.

Otra salida prácticamente confirmada es la de Maximiliano Silvera, quien también finaliza contrato a fin de año. El atacante pidió un aumento salarial que el club mirasol no se dispuso a aceptar, por lo que no renovará. Sobre su futuro, negocia con Nacional y además tiene sondeos del exterior.

Lucas Hernández era otro de los jugadores que terminaba contrato en diciembre, pero, tras su lesión de meniscos, Peñarol se comprometió a renovarle al lateral izquierdo mientras se recupera. David Terans, quien también finalizaba vínculo y arrastra una lesión, seguirá en el club. Ambos comenzarán la temporada a la orden de Diego Aguirre.

Jaime Báez, que rescindió en mayo para volver en setiembre tras no encontrar club en Italia, no fue una carta de solución para la Fiera, quien en aquel entonces pidió que el atacante volviera. De esta manera, es probable que tampoco siga de cara al 2026, ya que también finaliza contrato en diciembre.

Tema Cortés, Arezo y posibles altas

Uno de los temas a resolver por Peñarol es la situación de Brayan Cortés. El arquero chileno termina su préstamo desde Colo Colo en diciembre y la institución aurinegra no estaría dispuesta a hacer uso de la opción de compra de 1.200.000 dólares. El club carbonero pagó 100.000 a mitad de año (para adquirir la cesión). Dependerá de dos aristas: la decisión de Aguirre, y las posturas del equipo chileno y el representante del golero para cederlo nuevamente.

Por último, en cuanto a contratos que se vencen, está la situación de Matías Arezo. Desde el conjunto manya negocian con Gremio de Porto Alegre, aunque Peñarol está lejos de acercarse a la opción de compra de 4.000.000 dólares.

Además, está confirmada la salida de Ignacio Sosa a Bragantino de Brasil, que -tras idas y vueltas- pagará 3.500.000 dólares por el volante central. También es casi un hecho la transferencia del juvenil Nahuel Herrera al exterior, aunque aún no se definió el destino ni el monto.

En cuanto a altas, el elenco mirasol cerró tiempo atrás al lateral derecho argentino Franco Escobar, que llegó procedente de Houston Dynamo (de la Major League Soccer) a raíz de un trabajo de scouting y firmó contrato hasta diciembre de 2026 (con opción a renovar por una temporada más y, en ese caso, aumentar el sueldo, tal como se estipuló previamente).

Ante todas situaciones, Peñarol contratará seguramente un arquero (si Cortés no continúa y Campaña se queda), un zaguero (o dos, dependiendo de la continuidad de Emanuel Gularte), un lateral derecho, un lateral izquierdo, un volante central, dos extremos y dos centrodelanteros (a la espera de la situación de Arezo). Serían un total de nueve o diez incorporaciones.

En cuanto al arco, se manejan las opciones de Washington Aguerre (Independiente Medellín), Gastón Olveira (Olimpia de Paraguay), Ignacio de Arruabarrena (Barcelona de Guayaquil) y Sebastián Sosa (Juventud). Ninguna de las salidas de los arqueros que están en el exterior es sencilla.

Para suplir a Sosa, uno de los futbolistas en carpeta es Roberto el Indio Fernández, volante central uruguayo de 27 años que actualmente se encuentra en Godoy Cruz de Argentina.

Peñarol tiene a varios extremos sobre la mesa, aunque ninguno cerca de cerrar. Nicolás Vallejo era uno de los anhelos de Aguirre, pero será comprado por Liverpool. El retorno de Alan Medina (hoy en Everton) es otra de las posibilidades. También se analiza el nombre de Esteban da Silva (actualmente en Racing de Sayago).

Hay dos nombres a los que el club aurinegro apuntó para reforzar el ataque en el puesto de centrodelantero. Uno es Abel Hernández, el goleador del Campeonato Uruguayo 2025 con Liverpool, y el otro es Facundo Batista, que actualmente está en Atlético Nacional de Medellín. Ambos supieron vestir la camiseta carbonera anteriormente. Deberá llegar a un acuerdo económico con ambos, algo que hoy resulta difícil.

Para el inicio del 2026, el elenco carbonero recuperará a los volantes Eduardo Darias, Tomás Olase y Germán Barbas tras sus respectivas lesiones. Javier Cabrera, en tanto, volverá a estar a la orden a mediados de la próxima temporada.

