Las muestras de apoyo del San Pablo a Juan Izquierdo en su partido de este domingo

San Pablo salió a su partido de este domingo frente al Vitória, correspondiente a la fecha 24 del Brasileirão, con mensajes alusivos a Juan Izquierdo, a quien el club mostró su apoyo y respeto con hechos y palabras desde que se desvaneció en pleno partido el pasado jueves.

Desde el gesto de Lucas Moura atendiéndolo y el resto de los jugadores negándose a hablar del 2-0 sobre Nacional, hasta la visita del argentino Jonathan Calleri junto al uruguayo Michel Araújo en el Hospital Israelita Albert Einstein, hubo distintos gestos a destacar.

Este domingo, los futbolistas salieron al campo con una camiseta celeste con el sol de Uruguay y la inscripción “Fuerza Izquierdo” que atravesaba el pecho. Además, apareció el rostro del zaguero tricolor en la pantalla gigante del estadio MorumBis (ex Morumbí).

Las muestras de apoyo se dieron escasos minutos antes de que se divulgara un parte médico que no es para nada alentador, ya que la situación del futbolista empeoró con los exámenes a los que fue sometido este domingo.

Izquierdo “mostró una profesión del compromiso cerebral y un aumento de la presión intracraneal”, por lo que “sigue en cuidados intensivos neurológicos, dependiente de ventilación mecánica”.

São Paulo entra em campo com camisa que deseja força a Izquierdo, jogador do Nacional-URU que teve uma arritmia cardíaca no jogo do meio de semana, pela Libertadores, e segue internado. pic.twitter.com/jOL6UH2lM7