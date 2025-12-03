Fútbol Internacional

Las figuras del espectáculo que se harán presentes en el sorteo de la Copa del Mundo

El grupo Village People y los cantantes Andrea Bocelli y Robbie Williams serán algunos de los artistas que protagonizarán la gala del sorteo del Mundial 2026, que se celebrará en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. el próximo viernes.

Según informó la FIFA, la gala tendrá como presentadores a Heidi Klum (modelo, productora y personalidad televisiva ganadora del Emmy), Kevin Hart (cómico y actor) y Danny Ramírez (actor y productor).

“El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger”, anunció la FIFA en una nota pública.

El ente rector del fútbol mundial añadió que “una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de 'YMCA', su canción icónica”.

Los nombres de los presentadores y asistentes responsables de dirigir el procedimiento oficial del sorteo se darán a conocer próximamente, explicó el organismo de la FIFA, que se prepara para uno de sus eventos con mayores picos de audiencia palpitando el Mundial que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

EFE / FútbolUy.