Las chicanas de Peñarol para Antonio Palma, Lucas Villalba y hasta un periodista

Como ocurre cada vez que hay un ganador en un partido clásico, hubo chicanas al equipo que perdió. En este caso, Peñarol celebró no solo en la cancha la victoria por penales en la final del Torneo Intermedio, sino también en las redes sociales a través de su cuenta oficial.

Hubo dedicatorias a Nacional y también a un periodista que afirmó en el correr de la semana que Martín Campaña estaba descartado para el clásico por una lesión que lo habría llevado a viajar a Buenos Aires para tratarse, algo que desmintieron desde filas aurinegras.

La primera chicana fue para Nacional y para Lucas Villalba, de quien se informó que alcanzó en un partido de Copa Libertadores un pico de velocidad superior al más alto que registró Kylian Mbappé. Por eso, la referencia al cierre en la última jugada del partido de Maximiliano Olivera, quien “corre más rápido que uno que corre más rápido que Mbappe”.

Más tarde hubo referencia a las finales clásicas ganadas por Diego Aguirre, quien conquistó los Campeonatos Uruguayos de 2003 y 2010 enfrentando a Nacional en la definición, y este domingo sumó su tercer título ante el tradicional adversario. Entre las perdidas están la del Intermedio 2024 y la Supercopa Uruguaya de este año.

Con esa estadística favorable, los aurinegros respondieron a una chicana del dirigente tricolor Antonio Palma, quien el pasado 18 de mayo dijo que le “encanta jugar clásicos contra Aguirre”. “Me gusta siempre jugar contra Aguirre, porque los clásicos se los ganamos casi siempre”, expresó en El polideportivo. Parafraseando sus dichos, hubo respuesta.

También desde la cuenta del club le respondieron a Palma por unos dichos de la semana pasada, cuando dijo al programa Tirando Paredes que no llevaría a ningún jugador de Peñarol a su club. Consultado puntualmente por Leonardo Fernández, aseguró que no le gustan “los jugadores que no ganan clásicos y hasta erran penales”.

