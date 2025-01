Lance Armstrong anunció haber superado una importante adicción: “No era lo mejor para mí”

Más deportes

“Eso fue entonces, esto es ahora”, es el eslogan elegido por el exciclista estadounidense Lance Armstrong, despojado de siete triunfos en el Tour de Francia por dopaje, para anunciar el fin de su adicción al alcohol.



El texano de 53 años explicó en sus redes sociales que buscó inspiración en esa frase durante la última década, dentro de “una vida interesante” que le llevó a sinsabores como verse atrapado en el dopaje deportivo y en la adicción al alcohol.



“Hoy hace un año decidí que mi relación con el alcohol había terminado y que ya no era lo mejor para mí. Y tampoco lo mejor para mi familia, mis amigos, mi equipo y mi comunidad”, señaló.



Ahora, aquel deportista que fue dominador del ciclismo entre 1999 y 2005, con las citadas consecuencias, el mismo que superó un cáncer en los años 90, reflexiona sobre su última batalla para vencer al alcohol.





“Creo que todo en la vida debe verse como una bomba o un desagüe. Un activo o un pasivo. Un aspecto positivo o negativo. El alcohol se había convertido en un desagüe, un pasivo y un factor negativo para mí. Esa fue mi decisión y, hoy, siento que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida”, explica.



El excorredor del Astana y Radio Shack, entre otros equipos, giró a tiempo cuando empezó a ver serias dificultades en su vida. “Hace seis meses mencioné que había escuchado una voz interior. Un año después de este viaje, todavía escucho esa voz, solo que ahora me dice: ‘Hola Lance, estoy muy orgullosa de ti’, y me alegra el día cada vez que la escucho”, añadió.



Armstrong se siente agradecido a su esposa “por su apoyo increíblemente considerado durante los últimos 12 meses”. “Cariño, eres mi salvación y te amo inmensamente”, reconoce Armstrong.



El exciclista alemán Jan Ullrich, rival histórico de Armstrong en las carreras, también luchó durante años contra la adicción al alcohol y las drogas. Armstrong prestó ayuda a Ullrich, con quien estableció un estrecho vínculo de amistad. El americano ayudó al alemán y ambos han entrenado juntos a menudo en los últimos meses. Una historia común, de momento con final favorable.

EFE / FútbolUy