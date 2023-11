La visión de Bielsa sobre Darwin Núñez, la receta ante Messi y el duelo con Argentina

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Dispuesto, abierto y paciente para encarar una conferencia de prensa de una hora de duración, Marcelo Bielsa tocó varios puntos trascendentes previo a los duelos ante Argentina (jueves 16 en La Bombonera) y Bolivia (martes 21 en el Centenario), en la que habló de jugadores, apuestas y proyecto el futuro.

El entrenador argentino abrió el fuego hablando sobre la lista de convocados que, ante la existencia de siete jugadores que arrastran tarjetas amarillas, “podría tener más jugadores de lo habitual”. “Son cosas que iré definiendo cuando terminen de jugar el domingo todos los futbolistas que han sido reservados”, mencionó.

Al referirse a Rodrigo Bentancur, jugador del Tottenham y que comenzó a ver minutos tras una extensa lesión, fue muy claro: “La posibilidad de traer un jugador sabiendo de antemano que no lo voy a utilizar, no es algo que maneje. Normalmente dos partidos se absorben con 17 a 18 jugadores, si se observan los datos, así sucede. Citando 23, o quizás alguno más considerando posibles sancionados, es suficiente. La idea de traer jugadores por si acaso o sin la seguridad de poder utilizarlos en caso de ser necesario, trato de no utilizarla. También por valoración y respeto”.

Tampoco eludió hacer referencia a Darwin Núñez, y comentó: “Hay cinco equipos que uno puede decir son el mejor del mundo de acuerdo al momento de la temporada en que se haga la afirmación, y él juega en uno de ellos. Además, se desempeña con éxito, convirtiendo, destacando y accediendo a la titularidad, algo que disputa con jugadores de una cotización altísima, igual a la que tiene”.

“Nadie que no está maduro y muy fuerte mentalmente puede asumir eso”, aseguró más tarde, y expresó acerca de una posible influencia en su presente: “Darwin juega en uno de los mejores equipos del mundo y nadie hace eso asesorado por otro. Los jugadores cuando tienen que competir al máximo nivel dependen de ellos mismos, o lo resuelven solos o no lo resuelve nadie”.

Los campeones mundiales

Bielsa, al ser consultado sobre cómo encarará Uruguay la visita a La Bombonera para jugar ante Argentina, líder con puntaje perfecto de las Eliminatorias, fue determinante: “Es un partido que de ninguna manera será sencillo. Su modelo de juego está totalmente claro, hace mucho tiempo que juega con el mismo estilo y lo hace a un muy bien nivel”.

“Trataremos de plasmar la forma en que intentamos jugar nosotros en un trámite que será disputado, competido. Buscaremos jugar, ellos también, ninguno de los equipos va a descartar ponerle dedicación e importancia a la recuperación de la pelota. No estoy diciendo nada original, pero no me imagino que Argentina no trate de manejar la pelota y Uruguay recuperarla, y viceversa”, analizó.

“A un rival como este, si se le juega todo el partido defendiendo o con planteo predominantemente defensivo, las posibilidades son muy bajas. En cualquier cancha y ante cualquier rival vamos a tratar de dominar, puede ser que se consiga, también que no, o que se logre con lucidez por momentos puntuales. Tengo la convicción de que Uruguay tiene futbolistas para enfrentar a un rival de este porte sin, de antemano, tomar precauciones exageradas”.

En referencia a la receta para controlar a Lionel Messi, fue muy reflexivo: “No hay entrenador al que antes de jugar ante Messi no se le pregunte cuál es la receta para detener su influencia. No hay un método ni un procedimiento lo suficientemente efectivo para contener a Messi, el mejor jugador del mundo en forma justificada y sin lugar a dudas. Si nadie encontró una formula es porque no la hay, no hay un infalible para aplicar. El fútbol tiene como esperanza que los grandes jugadores luzcan”.

El argentino explicó, además, la importancia del retorno de José María Giménez y la posibilidad de que Ronald Araujo ocupe el lateral derecho ante la ausencia de Nahitan Nández (lesionado): “Él no es lateral y se adaptó muy bien. Araujo es un central extraordinario y se puede adaptar muy bien al lateral. José Luis Rodríguez alterna a veces en Vasco da Gama y Bruno Méndez juega de central y de lateral. Es un puesto que, por el momento, no tiene postulantes muy, muy claros y afianzados. ¿Cómo no va a ser una opción Araujo para ese puesto? Se dice que Vinícius es el mejor wing del fútbol mundial y Barcelona le dice a Araujo que se encargue de él en cada clásico. Ese es Araujo”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy