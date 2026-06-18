Mundial 2026

La violenta patada de lateral uzbeko, que se llevó puesto a camarógrafo y recibió amarilla

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El lateral de Uzbekistán, Abukodir Khusanov, protagonizó una curiosa acción en el transcurso del primer tiempo del debut de su selección contra Colombia por el Mundial 2026, en un partido con triunfo para el elenco cafetero por 3-1.

Transcurrían 33 minutos del primer tiempo, cuando Luis Díaz desbordó por la banda izquierda y Khusanov le cometió una fuerte falta que tiró al jugador fuera del campo de juego.

Pero, además, en el impulso, Khusanov siguió de largo y golpeó a un camarógrafo que estaba a un costado de la cancha.

El trabajador de los medios quedó tendido sobre el suelo durante un rato y debió recibir asistencia médica.

Luego, imágenes difundidas por Marca, mostraron que el camarógrafo fue retirado en ambulancia.

En tanto, por la patada a Díaz, Khusanov recibió tarjeta amarilla.

¡PERO CUIDADO CON LA CÁMARA!



Tremendo golpe de Khusanov, a Lucho Díaz... ¡Y AL CAMARÓGRAFO!



¿Era doble amarilla? #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZOGlVnkxe6 — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026

?? El seguimiento al camarógrafo, que tuvo que irse en ambulancia, tras el choque con Khusanov



?? Israel M. Zúñiga #fifaworldcup #colombia #mundial2026 #futbol pic.twitter.com/lX7iYqACIi — MARCA México ???? (@MarcaMexico_) June 18, 2026

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