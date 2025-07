La versión del éxarbitro Popovits tras el video, las amenazas y el comunicado de AUDAF

Fútbol uruguayo

Gabriel Popovits, exárbitro internacional que maneja la cuenta de X @ArbitrajeU, dio su versión sobre la prueba física para jueces uruguayos que fue a grabar este lunes, actitud por la que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) emitió un comunicado en su contra.

En diálogo con Las voces del fútbol de El Espectador Deportes, lamentó el “hecho violento” y apuntó a Juan Cardellino y Roberto Silvera, directores del Departamento de Arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), así como a Danilo Giménez, miembro de la Comisión de Árbitros.

“Soy exárbitro y soy licenciado en Comunicación. Y tengo una cuenta que, por suerte, es muy visitada. Me pareció un hecho periodístico importante ir a cubrir las pruebas físicas que, después de mucho tiempo, se daban en la pista oficial de atletismo, que es un lugar público donde puede acceder el que quiera”, explicó. Justificó que la pista de atletismo “es un lugar público” donde “se puede grabar”.

Los hechos

“Llegué, entré y me senté en la tribuna. Cuando yo era árbitro, iba prensa a la pista y era de lo más normal. Nunca me afectó en la prueba. Obviamente, si voy es para tomar imágenes y después comentar si creo que hay algo periodístico para comentar o no. Nunca dije quién perdió la prueba, ni si perdió porque se lesionó, ni mostré un árbitro lesionado, porque ni siquiera me parece un hecho periodístico importante para mostrar”, aclaró Popovits.

“Cuando miré para atrás estaba Roberto Silvera, que me miraba. Lo saludé, le ofrecí para hacer una nota y me dijo: ‘¿Para qué venís? ¿Qué querés? ¿Que te peguemos? No te voy a pegar porque me perjudico yo’. Toda su vida fue así. Lo que le perjudica a él, no lo hace. Pero estaba cada vez más violento y me hablaba de más cerca. Ahí apareció Danilo Giménez, me dijo una sarta de disparates y me invitó a pelear afuera”, relató.

“Los directores del Departamento de Arbitraje y miembros de la Comisión de Árbitros fueron a patotearme y me invitaron a pelear. Así fue por 15 o 20 minutos. Lo que yo mostré fue mínimo. Si con el celular prendido fue así de violento, imagínense lo que fue con el celular apagado. Después vino Cardellino, que pensé que iba a separar y llevárselo, pero también me insultó”, indicó.

El argumento para sacarlo del lugar era que “ponía nerviosos a los árbitros”. “Estamos hablando de árbitros de Primera y de FIFA. Si se ponen nerviosos por una persona que está sentada a 100 metros, no sé qué esperar para los partidos. En otros medios han querido decir que eran árbitros juveniles, pero no había ningún árbitro juvenil. Lo dice la propia web de la AUF”, puntualizó.

“Entiendo que estén frustrados porque hay alguien que muestra lo que ellos no quieren mostrar, pero tendrán que hablarlo con un psicólogo, tratarlo en terapia. No podés descargarte con violencia, insultos y queriendo pegarle a alguien”, dijo, y valoró que otros integrantes del Departamento de Arbitraje como Fernando Falce y José Villalba “trataron de separar, porque los otros estaban muy violentos”.

“Después el árbitro [Javier] Feres, que estaba en la pista, fue hasta donde estaba yo, casi en la puerta de la entrada de la pista, a provocarme y a decirme una cosa de Claudia [Umpiérrez, su esposa, exárbitra]. Provocaciones de hombres del siglo pasado. Después se fue corriendo”, narró Popovits, quien profundizó sobre las amenazas que recibió.

“Me decían que saben dónde vivo. Creo que todo el mundo lo sabe. Hace 12 años que vivo en el mismo lugar y nunca nadie fue a tocarme la puerta para hablar. ¿Qué es esa amenaza? Me amenazan con juicios y denuncias penales, y ahora apretándome con violencia. Me dan más ganas de seguir. Creo que ahora sí corro riesgo, y si me pasa algo sé por dónde viene la mano”, manifestó.

Sus críticas y el comunicado de AUDAF

Popovits aclaró que a través de su cuenta de X no solo critica, como se ha querido señalar, sino que en general analiza arbitrajes, sean buenos o malos. “Uno de los tuits más visitados, con más de 250.000 visualizaciones, es el del partido de Liverpool y Peñarol, del que remarqué los aciertos. En el clásico dije que fue un buen arbitraje. Se achaca que doy palo y se dice que yo hostigo a los árbitros. Hostigar es una cosa y comentar periodísticamente es otra”, aclaró.

“Nunca hablo de las personas. Tengo mi opinión de ellas, pero no la vierto en la cuenta. Hablo de lo que hacen en sus funciones; en la cancha los árbitros y en el Colegio de Árbitros quienes dirigen el arbitraje. Puede gustar o no, pero naturalizar que te quieran pegar por eso es complicado”, afirmó.

Por último, al hacer referencia al comunicado que publicó AUDAF contra su persona, se limitó a decir que “es un gremio que sale a defender a la patronal”, porque fue emitido por la Comisión Directiva del gremio, y los hechos que él denunció fueron protagonizados por los directores del arbitraje.

