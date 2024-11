La selección uruguaya confirmó la lista de 24 convocados de Bielsa con una sorpresa

Eliminatorias

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó la lista de 24 jugadores convocados para los partidos de Eliminatorias mundialistas ante Colombia el próximo viernes en el Estadio Centenario y frente a Brasil el martes en Salvador.

La novedad es la inclusión en la lista de Juan Rodríguez, zaguero zurdo de 19 años formado en Peñarol que actualmente defiende a Boston River. El nacido en San Ramón, que lleva 21 partidos disputados en la temporada, se suma al plantel en calidad de sparring.

En el resto de los convocados no hay novedades. Son baja por lesión Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz, no fue citado Sebastián Cáceres porque no ha tenido rodaje tras recuperarse de su lesión.

No volvieron a ser llamados Matías Abaldo, Santiago Mouriño ni Facundo Bernal, presentes en el banco de suplentes en la doble fecha de octubre, así como tampoco Emiliano Martínez, por decisión técnica.

Se destaca el retorno de Rodrigo Bentancur tras cumplir la suspensión de cinco partidos después de la Copa América.

LOS 24 CONVOCADOS

ARQUEROS

Sergio Rochet – Internacional (Brasil)

Santiago Mele – Junior (Colombia)

Franco Israel – Sporting (Portugal)

ZAGUEROS

José María Giménez – Atlético de Madrid (España)

Santiago Bueno – Wolverhampton (Inglaterra)

Nicolás Marichal – Dínamo de Moscú (Rusia)

Juan Rodríguez – Boston River

LATERALES

Mathias Olivera – Napoli (Italia)

Nahitan Nández – Qadisiyah (Arabia Saudita)

Guillermo Varela – Flamengo (Brasil)

José Luis Rodríguez – Vasco da Gama (Brasil)

Marcelo Saracchi – Boca Juniors (Argentina)

MEDIOCAMPISTAS

Manuel Ugarte – Manchester United (Inglaterra)

Nicolás Fonseca – River Plate (Argentina)

Federico Valverde – Real Madrid (España)

Rodrigo Bentancur – Tottenham Hotspur (Inglaterra)

EXTREMOS

Facundo Pellistri – Panathinaikos (Grecia)

Maximiliano Araújo – Sporting (Portugal)

Facundo Torres – Orlando City (Estados Unidos)

Brian Rodríguez – América (México)

Cristian Olivera – Los Ángeles FC (Estados Unidos)

CENTRODELANTEROS

Darwin Núñez – Liverpool (Inglaterra)

Rodrigo Aguirre – América (México)





