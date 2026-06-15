Mundial 2026

La pantalla gigante enfrente a la explanada de la Intendencia se apagó

Montevideo Portal

Un insólito hecho se vivió en la explanada de la Intendencia de Montevideo al inicio del encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita por la Copa del Mundo de la FIFA.

La explanada es un lugar de encuentro para múltiples hinchas de la selección que se reúnen a ver los partidos de la celeste, y esta vez no fue la excepción.

Sin embargo, en esta ocasión ocurrió algo inesperado, y es que en los primeros cinco minutos no se pudo ver el encuentro en la pantalla gigante que está enfrente de la explanada, según un video difundido en redes sociales por el periodista Valentín Canale.

En la filmación se aprecia la pantalla gigante apagada mientras alguien dice: “Uruguay nomá, se apagó la pantalla, es increíble esto, es terrible este momento”.

Se apagó la pantalla de la Intendencia de Montevideo. Van 5 minutos y todavía no se vió uno. Uruguay nomá!!!! pic.twitter.com/LEP3GSxmFH — Valentín Canale (@ElOtroValentin) June 15, 2026

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