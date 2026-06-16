Contenido creado por Gonzalo De León
Mundial 2026
Heridas de guerra

La marca que le quedó a Agustín Canobbio por el duro planchazo que recibió y lo que dijo

“Para el segundo partido hay que quedarnos con esa intensidad que manejamos y la rebeldía que mostramos”, señaló el extremo.

16.06.2026 08:29

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2026-06-16T08:29:00-03:00
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Por José Luis Calvete

Desde Miami

Agustín Canobbio fue uno de los cambios que hizo Marcelo Bielsa en el entretiempo del partido entre Uruguay y Arabia Saudita (1-1) para buscar el empate en el debut mundialista, que finalmente llegó en el final del partido, y fue protagonista.

“Nos pidió a todos mostrar las características que tenemos y tiene Uruguay”, aseguró el extremo del Fluminense en zona mixta, y comentó que “no se dio” el triunfo, “pero la imagen que dejamos es positiva”.

“Para el segundo partido hay que quedarnos con esa intensidad que manejamos en el segundo tiempo y la rebeldía que mostramos en un debut difícil”, agregó.

Canobbio también se refirió al 0-0 entre España y Cabo Verde, los otros rivales del grupo H: “Si bien no era esperado, es una copa equilibrada. Está muy intenso y parejo todo, no hay una selección que destaque”.

Ahora para Uruguay “todos los partidos son finales”, cerró el atacante, que estuvo implicado en muchos roces, entre ellos uno con Moteb Al Harbi, quien le propinó un planchazo que le dejó una marca en el muslo, la cual mostró luego en zona mixta.

Por José Luis Calvete