Mundial 2026

La marca que le quedó a Agustín Canobbio por el duro planchazo que recibió y lo que dijo

Por José Luis Calvete

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Desde Miami

Agustín Canobbio fue uno de los cambios que hizo Marcelo Bielsa en el entretiempo del partido entre Uruguay y Arabia Saudita (1-1) para buscar el empate en el debut mundialista, que finalmente llegó en el final del partido, y fue protagonista.

“Nos pidió a todos mostrar las características que tenemos y tiene Uruguay”, aseguró el extremo del Fluminense en zona mixta, y comentó que “no se dio” el triunfo, “pero la imagen que dejamos es positiva”.

“Para el segundo partido hay que quedarnos con esa intensidad que manejamos en el segundo tiempo y la rebeldía que mostramos en un debut difícil”, agregó.

Canobbio también se refirió al 0-0 entre España y Cabo Verde, los otros rivales del grupo H: “Si bien no era esperado, es una copa equilibrada. Está muy intenso y parejo todo, no hay una selección que destaque”.

Ahora para Uruguay “todos los partidos son finales”, cerró el atacante, que estuvo implicado en muchos roces, entre ellos uno con Moteb Al Harbi, quien le propinó un planchazo que le dejó una marca en el muslo, la cual mostró luego en zona mixta.

¡¡LA POLÉMICA!! Al Harbi le dejó marcados todos los tapones en el cuadriceps a Canobbio. El árbitro ni siquiera cobró falta y el VAR no llamó... ¿Qué te pareció?



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CANOBBIO MUESTRA COMO LE QUEDÓ LA PIERNA TRAS LA PATADA QUE LE DIERON EN EL DEBUT pic.twitter.com/ayN4hGd216 — Montevideo Portal (@portalmvd) June 16, 2026

?????? Agustín Canobbio mostró cómo le quedó la pierna tras el "raspón" de Moteb Al-Harbi ????



??? El árbitro decidió no sacar tarjeta en esa jugada



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Por José Luis Calvete

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