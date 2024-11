Fútbol Internacional

La mano de Yonatthan Rak que, increíblemente, no fue sancionada contra Estudiantes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Una situación atípica se dio en el partido que Central Córdoba y Estudiantes de La Plata empataron 1-1 en Santiago del Estero por la fecha 22 de la Liga Profesional del fútbol argentino, y con un jugador uruguayo como protagonista central.

Yonatthan Rak, defensor de Central Córdoba, cortó de forma burda y evidente un avance de su rival con el brazo. Al árbitro central, Carlos Gariano, no vio la incidencia, que gestó un contragolpe que casi termina en gol del conjunto local. Desde el VAR no advirtieron al juez por entender que no era una jugada para tarjeta roja.

Luego, el juez sí paró el partido al percatarse de que Rak estaba sentido. De hecho, el zaguero formado en Miramar Misiones y con pasado en City Torque y Peñarol terminó pidiendo el cambio y fue sustituido a los 87’ por un problema muscular.

La jugada reavivó la polémica arbitral que está instalada en la vecina orilla, en relación a los clubes que se manifiestan a favor de la gestión de Claudio Chiqui Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino y los que se posicionan en contra. En este caso, Central Córdoba es afín a la conducción del actual presidente y Estudiantes está en contra.

Esto NO fue sancionado como mano en el Madre de Ciudades... ¿qué te parece? ????



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/9HBDrTu6de — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2024

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy