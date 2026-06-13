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La insólita situación que vivió Ignacio Alonso en Playa del Carmen: “Se pegó un susto”

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Una situación insólita se vivió en la concentración de la selección uruguaya en el Mayakoba Training Centre de Playa del Carmen, donde el equipo de Marcelo Bielsa se prepara para su debut en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El protagonista de la particular anécdota fue el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, quien se llevó una sorpresa al regresar a su habitación durante la jornada del viernes.

El dirigente había dejado abierta la ventana de su cuarto y, al ingresar, se encontró con una escena poco habitual: tres monos habían entrado al lugar y estaban revisando sus pertenencias.

Al verse descubiertos, los animales se asustaron y rápidamente escaparon de la habitación, dejando una imagen curiosa dentro de la concentración celeste.

La historia fue confirmada por Eduardo Mosegui, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, quien contó el episodio entre risas en el programa Diario del Fútbol de Canal 4.

“En las ventanas de las habitaciones hay un cartelito que dice que no dejemos abierto porque hay mucho mapache y monos”, explicó.

“Hay mucho animal en la vuelta, además de nosotros”, agregó con humor sobre una situación diferente que vivió la delegación uruguaya. "Se pegó flor de susto", dijó otro integrante de la delegación consultado por FútbolUy

En la zona de la Riviera Maya es habitual la presencia de especies como el mono araña y el mono aullador, animales que forman parte del ecosistema natural del lugar y suelen aparecer en áreas cercanas a la selva y complejos turísticos.

Mientras tanto, Uruguay continúa con su preparación para el estreno del Grupo H. La Celeste debutará el 15 de junio a las 19:00 horas en Miami ante Arabia Saudita.

El segundo partido será nuevamente en esa ciudad, el 21 de junio frente a Cabo Verde, mientras que cerrará la fase de grupos el 26 de junio en Guadalajara ante España, actual campeona de Europa y una de las selecciones candidatas al título.

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