La insólita pregunta que descolocó a Martín Demichelis en una conferencia de prensa

Monterrey empató 1-1 en su visita al Toluca por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga MX, en un partido que contó con presencia uruguaya en el conjunto local. Bruno Méndez jugó todo el encuentro y Federico Pereira fue suplente.

Tras el compromiso, que dejó a los diablos rojos segundos con cuatro puntos y a los rayados en la mitad de la tabla con dos, el entrenador de Monterrey, Martín Demichelis, acudió a la conferencia de prensa y recibió una pregunta inusual.

Consultado sobre quién lo asesora por su “elegante” vestimenta, el argentino no pudo ocultar su cara de asombro, aunque respondió mezclando humor. “Es parte de mi ser. Podría vestirme de chándal y también está bien, pero me gusta el día del partido ponerme un saco y zapatos. No por eso el equipo va a jugar mejor. Los verdaderos protagonistas son los jugadores”, dijo.

INCREÍBLE ?? Atención a la pregunta que le hicieron a Martín Demichelis en conferencia de prensa...pic.twitter.com/v1QgnhbbDm — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2025

