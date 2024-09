La historia detrás de cómo surgió ponerle “Luis Suárez” al arco de la tribuna Ámsterdam

Selección

El pasado 20 de setiembre de 2023, una cuenta de Twitter (X) llamada @ElArcoDeSuarez presentó su proyecto para que el arco de la tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario lleve el nombre de Luis Suárez. Y ese sueño se hizo realidad, ya que este viernes, durante los homenajes al Pistolero por su retiro de la selección, se descubrió una placa con su nombre.

Los hijos del máximo goleador histórico de la Celeste fueron los encargados de mostrar al mundo el homenaje que ideó la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tras eso, Suárez dijo en AUF TV al respecto: “Lo del arco me emocionó mucho porque no me lo esperaba, no me habían dicho nada”. “Es fuerte porque Diego [Forlán], Edi [Edinson Cavani], el Loco [Sebastián Abreu] también se merecen esas cosas porque fueron grandísimas leyendas para nosotros, se merecen también un reconocimiento”, añadió.

El año pasado, los que propusieron la idea expresaron que se trataba de “una iniciativa realizada por hinchas, amantes y admiradores de Suárez con un objetivo: brindar homenaje al máximo artillero de la Celeste”. “Suárez inspiró a innumerables generaciones, un símbolo no solo en lo futbolístico sino también en lo humano, un bastión de superación y pasión. Por eso se crea esta movida de la gente para la gente, para homenajear a Luis en actividad”, ahondaron.

Y hoy, un día después del homenaje, uno de ellos se emocionó en redes sociales: “Hace exactamente un año se forjaba esta idea / proyecto, todo entre amigos amantes de la selección, pero indudablemente muy apasionados de nuestro gran Luis Suárez. Una idea que parecía lejana, compleja, pero que tenía por detrás la única búsqueda de homenajear en actividad a Luis. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero Lucho nos enseñó a que siempre se puede lograr lo que soñamos”.

“Hoy con lágrimas en los ojos, podemos despedirte con altura, despedir al máximo goleador de la Selección Uruguaya, a un ídolo que marcó generaciones y los sueños de un país. Este homenaje no es nuestro, es de todas las personas que acompañaron, bancaron y difundieron este proyecto para que llegue a la AUF, y ellos, escuchando al pueblo, lo hagan realidad, por eso también se lo queremos agradecer. Finalmente, solo queremos decir: GRACIAS, GRACIAS ETERNAS LUIS ALBERTO SUÁREZ DÍAZ”.

