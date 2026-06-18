Fútbol Internacional

La historia de Jorge Messi, el padre de Lionel que es más que pilar familiar de su carrera

El llanto del futbolista argentino Lionel Messi cuando convirtió su primer gol en el Mundial 2026 causó sorpresa. Al finalizar el partido, el jugador evitó contar con detalles el motivo, pero señaló que había vivido días complicados a raíz de una situación personal.

Con el correr de las horas, se supo que su padre, Jorge Messi (68), atravesaba un inconveniente de salud del que ahora se está recuperando, según afirmó la familia Messi en un comunicado emitido horas después de que surgieran rumores sobre la muerte del padre de la figura del fútbol mundial.

Jorge Messi se convirtió, con los años, en una figura fundamental para el futbolista y no solo por ser un sostén familiar. Es, además, la persona encargada de coordinar la estructura profesional que rodea al jugador.

Nació en Rosario, Argentina, el 1° de enero de 1958, y fue trabajador de una planta metalúrgica, en la que llegó a ser supervisor. Se casó con Celia Cuccittini, con quien tuvo a Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel.

Luego, con el estrellato de Lionel, se convirtió en su principal representante legal y administrador de los bienes, según detalla el medio argentino Perfil.

Según relatan distintas crónicas deportivas, la figura del padre fue fundamental para que su hijo viajara a Barcelona para formarse en el club catalán y, a su vez, aceptara un tratamiento de hormonas de crecimiento que el adolescente precisaba para poder desarrollar su carrera deportiva. Su padre fue el principal sostén cuando Messi, con 13 años, se radicó en Barcelona.

Luego, con la carrera del jugador ya como estrella mundial, lo acompañó no solo en los triunfos y derrotas, sino que también ocupó un rol central en las sucesivas negociaciones de contratos que tuvo el astro argentino.

En 2017, la Justicia española condenó a Jorge Messi a la pena de 15 meses por haber defraudado al fisco con dinero obtenido de la explotación de los derechos de imagen del futbolista. Sin embargo, al ser una pena menor a dos años y no tener antecedentes penales, no ingresó a prisión. En la causa también fue condenado el futbolista.

Este jueves, la familia Messi emitió un comunicado sobre la salud de Jorge. En el escrito, manifestaron que se encuentra actualmente bajo estricto seguimiento médico, recuperándose y evolucionando de manera favorable dentro del cuadro de salud que presenta.

El comunicado completo

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión”.