La historia de Gorka Giralt, el arquero al que un foul de Luis Suárez le cortó la carrera

Gorka Giralt tiene 28 años y fue futbolista hasta el 6 de enero de 2022, cuando disputó su último partido oficial. Era el arquero del Rayo Majadahonda y por primera vez enfrentaba a un equipo de la máxima categoría de España, pero la ilusión duró 50 segundos.

En la primera jugada en la que fue llamado a actuar frente al Atlético de Madrid por la Copa del Rey, se tiró a buscar una pelota dividida y Luis Suárez le pisó la mano. La fractura en estallido de un dedo, “como si golpearas una nuez con un martillo”, le hizo pensar que “podía ser el fin”, y lo fue.

Después de tres operaciones, los médicos le dijeron que ya no podría volver a atajar. Hoy, según contó al programa El día después de Movistar+, trabaja como entrenador de arqueros de Las Rozas CF, un modesto equipo de Madrid que compite en la quinta categoría del fútbol español.

Consultado por Luis Suárez, dijo que no le guarda rencor. “La gente me dice: ‘Joder, qué malo Suárez’. Malo no. Estaba haciendo su trabajo, como lo estaba haciendo yo. En ningún momento he pensado que es culpable de algo o que me debe algo. Para nada. Me pidió disculpas y me dijo que fue al balón, que no fue intencionado”, contó.

El goleador uruguayo le envió su camiseta como obsequio, sin saber el calvario que Gorka sufrió después. “Antes del partido ya tenía en mente pedirle la camiseta, por el hecho de que mi mujer es uruguaya”, recordó.

“Durante los primeros meses sí que pensé en destruirla, por el dolor que me estaba causando. Ahora la miro y me recuerda que he estado ahí. Para mí es un logro haber podido competir contra él. Veo la camiseta y me siento orgulloso de dónde he llegado”, concluyó.

El partido más importante de su vida. Y Gorka Giralt tuvo la mala suerte de que Luis Suárez le pisara un dedo. #ElDíaDespués pic.twitter.com/EjdqIbn0wP — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) January 16, 2024

