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La historia de Alice Casaña: de San Pablo a competir por Uruguay en Roma en skateboarding

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Nacida en Brasil, pero hija de un uruguayo, país al que representa, Alice Casaña participó en la etapa de Roma del circuito mundial de skateboarding, disputada en el Ostia Skate Park, donde culminó en el puesto 59, entre 73 competidoras de todo el mundo.

La joven de 15 años registró una puntuación máxima de 27,33 unidades en su mejor pasada de las tres realizadas. En las otras dos, obtuvo 21,93 y 22,00 puntos, respectivamente.

La competencia reunió a algunas de las mejores exponentes de la disciplina y sirvió como una nueva oportunidad para sumar experiencia y puntos en el ranking internacional, un aspecto clave en el largo proceso de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Fue una competencia muy brava. Tuvimos tres días de entrenamientos y en la prueba compartían la pista 14 chicas durante apenas 45 minutos", contó Pablo Casaña, padre y entrenador de la deportista.

Además, destacó la importancia de la participación en suelo italiano: "Sumamos puntos importantes y es un gran apronte para la próxima etapa, que será en Paraguay en octubre".

Su Historia

Alice Casaña nació en Limeira, estado de San Pablo, Brasil; hija de Pablo, quien reside allí desde hace más de 20 años. Su vínculo con el skate comenzó cuando tenía apenas seis años, y desde entonces convirtió aquella afición infantil en un proyecto deportivo de alto rendimiento.

Su llegada a la selección uruguaya se dio tras una destacada actuación en el Latam Monster disputado en Montevideo en 2024. En aquella oportunidad se consagró campeona en el skatepark del Parque Rodó, resultado que llamó la atención de las autoridades de la disciplina.

Luego de completar los trámites y la documentación correspondiente, recibió la invitación para representar oficialmente a Uruguay en competencias internacionales.

El sueño olímpico

El gran objetivo de Casaña está puesto en Los Ángeles 2028. El proceso clasificatorio se extenderá durante los próximos meses, y tendrá como instancia clave el cierre del ranking mundial a finales de 2027.

Para mantener vivas sus aspiraciones olímpicas, deberá ubicarse primero entre las primeras 44 del escalafón internacional, posición que le permitiría acceder a las tres etapas finales de clasificación.

De ese grupo surgirán las 22 mejores skaters que competirán en los Juegos Olímpicos, una meta ambiciosa pero posible para una deportista que, con apenas 15 años, ya comenzó a medirse con la élite mundial del skateboarding.

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