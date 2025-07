La gran historia de Mónica da Silva, primera mujer en ser DT de un equipo masculino de AUF

Fútbol uruguayo

Por Gonzalo de León

@GonzaaDeLeon19

Este mes de julio comenzará la temporada 2025 de la Divisional D, la cuarta categoría del fútbol uruguayo, que se inició hace cuatro años con el objetivo de que los futbolistas tengan más oportunidades para jugar y más chances de ser profesionales.

Este año, la divisional tendrá encima los ojos de todos por la participación de Deportivo LSM, equipo de Luis Suárez y en el que también participa Lionel Messi.

Pero también habrá otros equipos que lucharán por el título y ascenso a la Primera División Amateur (C), entre ellos, Deportivo CEM, que este año hará historia por tener como entrenadora a Mónica da Silva, quien se convirtió en la primera mujer en estar al frente de un equipo masculino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Mónica, de 44 años y oriunda de Villa Ansina, una localidad de apenas 2.000 habitantes del departamento de Tacuarembó, se inició en el fútbol hace 17 años, pero recién ahora le llegó esta oportunidad única.

Con 18 años, se mudó a Montevideo para estudiar Derecho, y hubo un hecho que le cambió la vida: “Hacía artes marciales y en uno de los entrenamientos individuales estaba en una cancha, y el técnico que estaba en una de las categorías [del club] me pidió que le diera una mano en la preparación física. Empecé en los horarios que podía”.

Ese club era La Bomba Piria, que competía en la Liga Palermo: “Había baby fútbol y daba una mano; a veces me tocó dirigir”, contó Mónica, quien se enamoró del fútbol “de chica”, cuando “acompañaba” a su tío a partidos: “Era decir ‘cancha’ e iba”.

“Nunca se me dio por jugar, no me gusta patear una pelota, pero sí sé cómo hacerlo porque es necesario para un entrenador saber cómo hacerlo. Estar dentro de la cancha no es lo mismo”, comentó a FútbolUy.

El inicio de algo lindo

“En La Bomba Piria formamos una sub-14 que jugaba en AUFI para aquellos jugadores que no podían ingresar al fútbol profesional de juveniles, para que no se quedaran sin nada. Empezaron a venir tantos chiquilines que formamos cuatro categorías”, relató.

“Lo hacía con tantas ganas y pasión. Desde ese momento dije ‘esto es lo mío’”, señaló, motivo por el que decidió hacer el curso de entrenador de fútbol en el instituto ACJ.

Tras esa experiencia en La Bomba Piria, dirigió una sub-20 en Punta de Rieles, pasó por las formativas de Platense, Basáñez y El Tanque Sisley, fue ayudante en La Luz en la C, entrenó a la Primera del femenino de Wanderers y Danubio, al equipo masculino de fútbol playa del Bohemio y fue campeona de Cuarta con El Tanque.

Hasta que, en 2024, pasó por una cancha y vio un montón de jugadores. Según contó, no sabía qué equipo era, pero tenía hambre de dirigir y se metió. Ese club era Deportivo CEM.

“Pedí para una Primera porque después de 17 años ya había terminado el ciclo de formativas, pero el puesto estaba ocupado y fui a Cuarta”, recordó. “Siempre estuve intentando subir a Primera, hasta que se dio” de forma interina cuando el DT renunció en el cierre del campeonato 2024. Estuvo al frente en seis partidos y su debut fue con triunfo 4-1.

Este 2025 le trajo mucho trabajo, ya que además de ser nombrada entrenadora principal, también ocupa el puesto de gerente deportiva, coordinadora de formativas y ayudante en Cuarta División.

Es tal su compromiso con la institución que, pese a que le dieron libre a los jugadores de formativas en estas vacaciones, durante la grabación de esta nota ella estaba en el club diagramando partidos amistosos.

“No lo veo de la parte de que es para hombres”

Con respecto a su inserción en el mundo de fútbol, popularmente catalogado como machista o “para hombres”, Mónica fue clara: “Me fui involucrando, se fue dando. Te vas relacionando con los colegas; es un mundo de mucho compañerismo”.

“Soy muy respetuosa. Mi papá me enseñó a trabajar y respetar, ganarte el lugar con trabajo, demostrar, ayudar, ser compañero, estar codo a codo en todas las áreas. Me crie con hermanos varones e hice artes marciales, donde todos eran varones”, apuntó.

Ante la consulta de si puede ser un ejemplo para otras mujeres, respondió: “He recibido muchos mensajes de ayudar para ver cómo hacer el curso o a dónde arrimarse. No lo veo de la parte de que es para hombres, porque es un trabajo para cualquiera”.

Si bien no es fácil trabajar con planteles masculinos, y encima adultos, ella tiene una receta: “En el mundo adulto, y en una categoría como la D, lo importante es el compromiso. Ellos están poniendo mucho de sí, están invirtiendo su tiempo, tienen que trabajar todavía y están estudiando, se respeta de ese lado. De mi lado, tengo que aplicar el respeto hacia ellos y valorar”.

“Son jefes de familia y, si precisan una hora más por el trabajo, tenés que ir cambiando”, señaló, y añadió: “El compromiso lo exijo a rajatabla. Marcamos horarios de entrenamientos, de charla técnica; solicito estar dos horas antes al estadio. Tienen horarios para estar prontos”.

Y dejó en claro su compromiso con el fútbol y su trabajo: “Desde los 17 años que estoy [en el fútbol]. Solo falté un día, que fue el año pasado. Me doblé un esguince caminando y al otro día no podía pisar, pero fue solo al de la mañana: en la tarde ya estaba en la cancha”.

Lo que se viene

Si bien el campeonato de la D empieza este mes, Deportivo CEM está entrenando desde enero con una base de jugadores.

Un grupo de jugadores practica de lunes a viernes de 08:00 a 10:30, y otro martes y jueves de 20:00 a 22:00. Todo el plantel entrena los sábados desde las 16:00.

Una base del plantel se mantiene del año pasado y ella destacó que continúa la “confianza” que le tienen porque no cambió su sistema ni la filosofía de cómo venía manejando al equipo.

“Me ha pasado que me han dicho ‘yo jugué con usted’, pero fue 11 años atrás”, comentó sobre algunos futbolistas a los que entrena.

Con respecto a la temporada actual, afirmó: “Ya quiero estar en los partidos. Queremos lograr el campeonato; me propongo ganar, no le tengo miedo a nada”.

Pese a la expectativa que genera la llegada del equipo de Luis Suárez, van a ir con todo: “eso no es negociable”. “Es lo mágico de esto, y más ahora, que logré estar acá. Voy a ir con todo, no le tengo miedo a empezar de vuelta”, afirmó.

“Luis Suárez es uno de los grandes jugadores que tuvimos y está trabajando con Lionel Messi, pero estamos compitiendo en la misma divisional y hay que pelearles al máximo”, destacó.

Sobre su carrera, afirmó: “Aún no he llegado a nada. Sueño con seguir escalando, pero voy partido a partido. Mi idea es seguir escalando. Siempre estoy estudiando alguna cosita porque hay que actualizar continuamente. Hoy llegué acá y me tengo que mantener; bajar los brazos, jamás”.

Y cerró: “Soy feliz, trabajo de lo que me gusta”.

