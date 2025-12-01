La emotiva historia del nigeriano Christian Ebere y la particular confusión sobre su hija

Fútbol uruguayo

Christian Ebere se encargó de darle a Nacional el título de Campeón Uruguayo este domingo en la final ante Peñarol. Cuando transcurrían 114 minutos del alargue en el Gran Parque Central, el nigeriano se mandó una patriada para anotar el 1-0.

Osinachi fue la gran carta de Jadson Viera en las finales. El entrenador tricolor apostó en las definiciones por el atacante, quien le respondió con dos asistencias en el Campeón del Siglo y el gol del triunfo y título en La Blanqueada, donde le ganó el duelo a Emanuel Gularte y venció a Brayan Cortés con un potente remate.

El delantero jugó -en las finales- sus mejores dos partidos con la camiseta de Nacional, en el que hasta el momento había atravesado un pasaje curioso. Llegó al club tricolor a inicios de 2024 tras su gran rendimiento en Plaza Colonia, pero no tuvo continuidad. Volvió al Patablanca con la promesa de retornar al Albo, aunque esto último se demoró más de la cuenta y terminó cumpliéndose para esta temporada 2025. Sobre el final del año, anotó el gol con el que se ganó seguir en la institución.

En cuanto a su trayectoria, llegó a Uruguay en 2022 para defender a Plaza Colonia. Antes, se desempeñó en el fútbol brasileño durante cuatro temporadas consecutivas. También fue campeón mundial con la selección sub-17 de Nigeria: “Estaba jugando en el equipo de mi escuela porque no existían las formativas y me llamaron de mi país para disputar la clasificación a la Copa de África y luego el Mundial”, contó el atacante tiempo atrás en un mano a mano exclusivo con FútbolUy.

Además, tuvo un pasaje de tres años por las formativas de Rosario Central, antes de ir a Brasil y luego de un frustrado paso por el fútbol belga. En Argentina aprendió “muchas cosas” que implementó a lo largo de su carrera, mencionó el nigeriano en aquella entrevista hecha en mayo de 2023, cuando aún defendía al Patablanca.

A los 22 años debutó profesionalmente en el ascenso brasileño, tras superar lesiones de rodilla que no le permitieron llegar al primer equipo de Rosario Central. En Brasil, defendió a Metropolitano, Maringa, Paraná, Pouso Alegre y Vila Nova.

Pero, además de tener una carrera futbolística caracterizada por su esfuerzo, también fue resiliente en la vida.

Ebere es el menor de cuatro hermanos. Su padre falleció cuando él tenía un año, por lo que su madre fue quien se hizo cargo de la familia. Tiempo después, creció, fue padre y debió afrontar solo la paternidad, luego de que su esposa decidiera no ocuparse de la niña y hacer su propio camino en solitario.

El nigeriano vive en Uruguay junto a su actual pareja y aquella con la que llegó al país en busca de rehacer su carrera futbolística. Esa niña fue la que se robó las miradas en los festejos tricolores este domingo, pese a las confusiones y versiones que indicaron que se trataba de la hija de Juan Izquierdo.

Una vez finalizado el partido, Ebere salió de la cancha hacia el túnel con el objetivo de ubicar a su hija: llegó hasta el hall de la tribuna José María Delgado y llevó a la niña a festejar de forma emotiva en el césped del Gran Parque Central.

