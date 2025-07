La emotiva carta de despedida de Rodrigo Pérez de Peñarol: “Con lágrimas en los ojos”

Fútbol uruguayo

Rodrigo Pérez se despidió de Peñarol este domingo a través de una extensa carta en sus redes sociales. El volante central rescindió su contrato en el equipo aurinegro para continuar su carrera en Olimpia de Paraguay.

El mediocampista, que llegó al conjunto carbonero para el segundo semestre del 2024 y tuvo un buen cierre de temporada jugando como recambio, comenzó el 2025 de titular pero perdió el puesto. Incluso, Diego Aguirre le manifestó en las últimas horas mediante una charla que iba a ser el cuarto volante por detrás de Ignacio Sosa, Eric Remedi y el incorporado Jesús Trindade, situación que motivó su salida.

“Con lágrimas en los ojos, me toca despedirme de mi Peñarol, del club que me dio todo y más de lo que pude imaginar”, comenzó escribiendo Pérez, quien luego afirmó: “Los que me conocen saben lo difícil que fue tomar esta decisión”.

“Es difícil encontrar un ‘buen’ argumento para irse, después de tanto soñarlo y tanto lucharla, pero creo que, por el momento y la oportunidad, era lo correcto”, aseguró el volante central en una carta compartida en su cuenta de Instagram.

Y prosiguió a dar mensajes de agradecimiento: “Gracias a todos mis compañeros por las mil batallas. Gracias cuerpo técnico y dirigentes por el trabajo, la confianza y respeto siempre. A todos los funcionarios por desvivirse desde el silencio, por el bienestar nuestro y que siempre esté todo en orden. A cada uno de ellos: gracias”.

“Por último, quiero agradecer a toda la gente por todo el cariño y acompañarnos. Fueron fundamentales para volver a poner a Peñarol donde siempre tuvo que estar”, expresó más tarde.

Y fue autocrítico en el cierre del comunicado: “Por momentos lo pude hacer mejor; otras un poco peor. Pero me voy con la conciencia tranquila de que nunca, nunca, me guardé nada. Siempre jugué con el corazón en la mano, porque así lo siento y así se merece Peñarol. Abrazo apretado a todo el pueblo carbonero. Vamos siempre el club”.

