La emotiva arenga de Coates recordando a Juan Izquierdo: "Dio la vida por este grupo"

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional publicó este jueves en su cuenta de youtube un emotivo video con escenas inéditas de las finales de la Liga AUF Uruguaya que lo consagraron campeón de la temporada 2025.

Entre las imágenes y momentos que repasa el mismo, aparecen dos que son pocos habituales de apreciar y tienen que ver con las arengas previas al partido que definió todo en el Gran Parque Central, con el triunfo 1-0 con gol de Ebere en el alargue.

Allí se puede ver primero al volante Lucas Rodríguez hablándole a sus compañeros mientras se cambiaban para el choque clásico; “Démonos para adelante, mucho compromiso, mucha actitud. Demos para adelante al compañero, ante el error, estoy ahí, estoy ahí, al firme hermano”.

“No hay mañana, es hoy, es hoy, carajo”, siguió diciendo, para ir a más: “Estamos recontra capacitados para jugar el partido que sea, si hay que meter metemos, si hay que jugar, jugamos, y los pasamos por arriba. Mucha actitud, carajo”, cerró.

Palabra de capitán

El otro momento de emoción tricolor lo encaró el capitán Sebastián Coates en la arenga en el vestuario donde había colocada una bandera con la imagen de Juan Izquierdo”.

“Nos merecemos estar acá, pero ahora hay que ir a buscar el campeonato, con entrega, intensidad, juego y sacrificio”, comenzó diciendo para luego recordar al jugador y compañero fallecido: “Tenia mil cosas para decir, pero llegué, vi la bandera y vi a este señor que dio la vida por todos nosotros, dio la vida por todo este grupo”.

“Los que estuvieron acá lo bancamos todo el año”, aseveró, para cerrar: “Este título tiene el nombre de este señor [Juan Izquierdo] y tiene que quedar en casa, por todos, tiene que quedar en casa, lo pido encarecidamente, por todos, tiene que quedar en casa”.

