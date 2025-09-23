Fútbol Internacional

La emoción de la premiación del Balón de Oro en Evreux, el club que formó a Dembélé

Ousmane Dembélé ganó la edición 69 del Balón de Oro, el premio que entrega la revista France Football al mejor jugador del mundo. Fue el octavo para su país tras los conquistados por Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 84 y 85), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

El atacante del Paris Saint Germain se impuso por escaso margen en la votación final al español Lamine Yamal, figura del Barcelona, y al portugués Vitinha, compañero del PSG.

Durante la ceremonia de premiación, la Federación Francesa de Fútbol estuvo con sus cámaras en Evreux, el club de fútbol infantil en el que Dembélé se formó como futbolista antes de pasar a filas del Stade Rennais en 2010, cuando tenía 13 años.

Los jóvenes esperaron alegremente el momento de la premiación, y cuando el nombre de su ídolo fue anunciado por Ronaldinho, otro crack con pasado en el PSG, celebraron como si fuera una victoria lograda en el último minuto.

