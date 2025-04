La danza de nombres de Nacional para su DT: el anhelo, las negativas y los descartados

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El pasado domingo, Martín Lasarte dejó de ser el director técnico de Nacional y, desde ese momento, se activaron los mecanismos para ir por su reemplazante, algo que viene más demorado de los deseado para los intereses de la dirigencia alba.

Flavio Perchman, vicepresidente del club y principal responsable del armado del área deportiva, había manifestado, incluso en la campaña electoral, que su principal candidato era Jadson Viera. Sin embargo, esa opción se fue enfriando de a poco.

Desde Boston River, club con el que tiene contrato el entrenador nacido en Sant’Anna do Livramento, señalaron que “no es ético” como se está manejando Nacional con el tema.

Si bien el DT y Perchman, que son cercanos, mantuvieron conversiones durante esos días, optaron por esperar a que pase el debut del Sastre en la Copa Sudamericana [el pasado martes] para tener una comunicación más formal.

La opción de Viera se cayó en un momento, se reflotó el miércoles y este jueves se habría vuelto a caer ante la reunión que tuvo el entrenador con los directos de Boston River, a quienes les dio su palabra de continuar.

Igualmente, Perchman no tira la toalla y, pese a que “hoy está bastante trancado”, hará un nuevo intento para contratarlo. “Tiene que ser medio por fórceps, que es una situación que queremos evitar. La intuición me dice que no está bueno traerlo a cualquier precio, no de plata, sino de situación”, dijo hoy en radio El Espectador Deportes.

Las negativas y las dudas

La “segunda opción”, en caso de que no se concretara lo de Viera, era Marcelo Méndez, quien se encuentra libre tras su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata. El vice albo dialogó con el DT, quien rechazó la propuesta.

“Nos dijo que lo pensó mucho y prefiere pasar, que sabe que algún día va a tener una chance en un grande, pero que no le parecía que fuera esta [busca salir al exterior]”, comentó Perchman.

Con Méndez fuera de la ecuación y Viera al límite de estarlo, apareció mágicamente la figura de Alexander Medina, quien este jueves por la noche fue cesado de su cargo en Talleres de Córdoba.

Para desazón de muchos hinchas, esta opción se esfumó rápido ya que el Cacique declinó el interés porque “recién terminaba en Talleres y que no está con energías”.

Ahora, el margen de la directiva es poco, porque este domingo Nacional deberá jugar en Melo contra Cerro Largo y el miércoles tendrá un partido importante en el Gan Parque Central por Copa Libertadores contra Bahía.

Martín Ligüera seguirá al frente del equipo junto a Sebastián Eguren, al menos por este fin de semana.

Los más pedidos

Buceando por redes sociales, los nombres más pedidos, sin duda, son los de Pablo Repetto y Juan Ramón Carrasco. Pero ambos tienen realidades muy diferentes dentro de la directiva.

Repetto, campeón uruguayo con amplia ventaja en 2022, tuvo una reunión el pasado martes en Medellín con Perchman, con quien tiene “una amistad que va más allá del fútbol”.

Si bien el vicepresidente aseguró que no se reunieron para que sea el entrenador, es del gusto dentro del club, pero es sabido que no volverá a Uruguay en este momento por cuestiones personales.

Igualmente, surgió la posibilidad de que retorne a mediados de año y en ese momento tome el equipo, que hasta ese entonces seguiría bajo la dirección técnica interina de Ligüera o de Rafael García, el DT de Tercera División.

Con respecto a Carrasco, Perchman señaló que “no es candidato porque hay directivos que tienen una postura muy drástica sobre él”, pero aclaró que no es su postura. “Varios no lo quieren. Tiene cosas positivas y cosas que no están tan buenas, de las que habría que hablar. No es fácil de traer”, ahondó.

JR, como es habitual, no se quedó callado y respondió: “Ya sé quiénes son, hay dos o tres que me conocen y sé por qué no me quieren. Si llego a decir públicamente por qué no me quieren, quedan recontra mal parados”, dijo en radio Carve Deportiva.

“Ya no soy complicado. Capaz que lo fui, porque no iba a los trabajos físicos, no iba en los ómnibus, que rotaba la cinta de capitán. Ahora no lo haría”, expresó Carrasco, que invitó públicamente a Perchman a tomar un café “Aunque sea tarde” y ya hayan elegido entrenador.

En un momento fue ofrecido Israel Damonte, quien jugó en el club, como también otros técnicos extranjeros [Germán Burgos y Hernán Crespo], pero desde el club entienden que no es el momento de apostar por un DT de afuera.

Quien quedó descartado de plano fue Paulo Pezzolano, que quiere dirigir en el exterior.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy