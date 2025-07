La consulta de Ruglio al ministro del Interior y una advertencia: “No intenten emparejar”

Fútbol uruguayo

El informe de seguridad del clásico disputado el pasado domingo 6 en el Estadio Centenario, correspondiente a la final del torneo Intermedio, detalló distintos acontecimientos que sucedieron antes, durante y después del partido.

A través de eso, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitirá un fallo.

Uno de los puntos señala que un efectivo policial sufrió una fractura afuera de la tribuna Ámsterdam, ocupada por hinchas de Peñarol, y esa noticia se divulgó por diferentes medios.

Ante eso, Ignacio Ruglio habló el pasado miércoles durante la reunión en el ministerio del Interior con el ministro, Carlos Negro, y hoy se expresó mediante un estado de WhatsApp.

“Durante estos días escuchamos en varios medios de comunicación que en el clásico hubo un funcionario policial con una fractura, fuera de la tribuna Ámsterdam”, comenzó diciendo.

“En la reunión con el ministro del Interior, pregunté sobre este tema y la respuesta del ministro y de las autoridades presentes de la policía fue que el funcionario no tuvo ninguna fractura y que esa información no era verdad. Fueron claros al decir que ningún policía sufrió una fractura fuera de la Ámsterdam”, aseguró.

Y cerró: “Repito lo dicho estos días, esta vez miren para otro lado, no intenten emparejar a través de los medios ni buscar mentiras para sancionar a Peñarol cuando no pasó nada. Peñarol esta vez no tiene nada que ver”.

Tanto Nacional como Peñarol fueron convocados a una audiencia de precepto fijada para el próximo lunes.

