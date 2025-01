La agresión por la que Leandro Díaz, el "9" que interesa en Nacional, no seguirá en Lanús

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional sigue en la búsqueda de un centrodelantero que compita con el colombiano Diego Herazo y el juvenil Pavel Núñez, ya que buscarán transferir a Bruno Damiani. Muchos nombres se barajaron y se fueron cayendo, por lo que la lista comenzó a achicarse hasta llegar a las opciones que hay hoy en día.

Uno de los jugadores que comenzó a sonar con fuerza en las últimas horas es el de Leandro Díaz, quien se encuentra en Lanús. “Siempre estuvo en consideración. Después de la primera lista, que era la de [Lucas] Alario, Roger Martínez y [Adam] Bareiro, había otra en la que estaba él y otros tres o cuatro nueves”, dijo este martes Flavio Perchman.

El nombre de Díaz se da después de que se viera envuelto en una grave polémica este fin de semana. Y es que el pasado sábado, durante un amistoso frente a Tigre en el predio de AFA, el delantero le habría propinado un golpe de puño a un futbolista rival luego de haber agredido a otro segundos antes.

Según informó el periodista partidario de Tigre Luciano García y constataron otros medios argentinos, Díaz le habría lanzado una patada a un juvenil del Matador que estaba en el piso, lo que provocó la reacción de Alan Barrionuevo. Este, al intentar defender a su compañero, se llevó un puñetazo del jugador granate que le provocó fractura de varios dientes y lastimaduras en la encía.

El defensa de Tigre fue trasladado a una clínica luego de ese incidente y el partido se suspendió, explicó la prensa argentina.

“La charla la tuve antes de todo eso. Siempre lo tuve en carpeta, el interés está hace mucho tiempo y sigue en la órbita”, explicó Perchman en la jornada de hoy.

Cabe destacar que Díaz estaba interesado en salir de Lanús y luego de este suceso se aceleró la búsqueda de un nuevo destino por parte del club. Debido a que vence el contrato en diciembre, no lo rescinden; la institución quiere un resarcimiento económico que no se dijo públicamente.

Adrián Santagada, periodista partidario de Lanús, dijo este martes a Quiero fútbol de radio Sport 890 que Leandro Díaz “tiene códigos firmes”. “Si hay cosas que no le gustan, las manifiesta. Es de carácter. Si se tiene que ir a las piñas, no lo piensa y va; por algo le dicen ‘El loco’”, añadió. En la temporada 2024 tuvo “lesiones y discusiones con compañeros, parte del cuerpo técnico y dirigentes”, indicó.

El 30 de noviembre anotó el gol del triunfo en el clásico ante Banfield con tan solo 22 minutos en cancha y tras el partido fue claro: “Contento por el gol. También, quiero decirles que no juego más con la camiseta de Lanús. Este es mi último partido [restaban dos fechas aún por jugarse]. Les dije ayer a los chicos que, si hacíamos un gol y ganábamos, el lunes ya no venía más al club. Se están enterando recién ahora los dirigentes. Mi etapa en Lanús ya estaba cerrada. Tuve muchas lesiones en este campeonato. Renegué con mucha gente del club. Ya está, no tengo más nada para darle a Lanús. No tengo más nada. Creo que necesito un cambio”.

En 2024 jugó 21 partidos y marcó tres goles. San Lorenzo, Rosario Central y Cruz Azul de México son otros clubes que se interesaron en el delantero de 32 años en este mercado de pases, además de Nacional.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy