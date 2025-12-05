La agenda deportiva de DIRECTV: mucho fútbol internacional, básquet, handball, tenis y más

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
VIERNES 5
.
08:00 FÓRMULA 2 Abu Dabi – clasificación (ESPN 2)
11:30 HANDBALL Mundial femenino / Angola-Brasil (DIRECTV 312)
12:00 MUNDIAL 2026 Previa sorteo de grupos (DIRECTV 310)
14:00 MUNDIAL 2026 Sorteo de grupos (DIRECTV 310)
14:00 GOLF World Champions Cup – día 2 (ESPN 3)
15:00 TENIS Ultimate Showdown – partido 1 (DIRECTV 312)
16:00 BÁSQUET Euroliga / Estrella Roja-Barcelona (DIRECTV 316)
16:00 TENIS Ultimate Showdown – partido 2 (DIRECTV 312)
16:15 BÁSQUET Euroliga / Panathinaikos-Valencia (DIRECTV 317)
17:00 LIGA DE ESPAÑA Oviedo-Mallorca (DIRECTV 313)
17:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Lille-Olympique Marsella (ESPN 2)
17:00 CHAMPIONSHIP Hull City-Middlesbrough (ESPN 5)
17:00 TENIS Ultimate Showdown – partido 3 (DIRECTV 312)
17:15 FÚTBOL PORTUGUÉS Benfica-Sporting Lisboa (GolTV)
18:00 TENIS Ultimate Showdown – partido 4 (DIRECTV 312)
21:00 BOXEO Nazareno Morel-Nicolás Jara (ESPN 2)
21:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Unión Atlética-Malvín (VTV Plus)
22:00 BOXEO Díaz-Patrón / Quintana-Córdoba / Verón-Ubiedo (TyC Sports)
.
SÁBADO 6
.
07:00 HANDBALL Mundial femenino / Uruguay-Croacia (DIRECTV 312)
08:30 FÚTBOL FEMENINO ITALIANO Napoli-Milan (DIRECTV 314)
09:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Arsenal-Liverpool (ESPN 4)
09:05 FÓRMULA 2 Abu Dabi – carrera sprint (ESPN 3)
09:30 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Arsenal (ESPN)
09:30 CHAMPIONSHIP Derby County-Leicester City (ESPN 5)
10:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Getafe (DIRECTV 310)
10:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Andorra-Almería (DIRECTV 316)
10:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 1 (DIRECTV 312)
10:30 FÚTBOL FEMENINO ITALIANO Roma-Juventus (DIRECTV 313)
11:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 2 (DIRECTV 312)
11:30 BUNDESLIGA Stuttgart-Bayern Munich (ESPN 2)
11:30 BÁSQUET ARGENTINO Boca Juniors-Unión (TyC Sports)
12:00 PREMIER LEAGUE Manchester City-Sunderland (ESPN)
12:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 3 (DIRECTV 312)
12:15 LIGA DE ESPAÑA Alavés-Real Sociedad (ESPN 3)
12:30 EREDIVISIE Heerenveen-PSV Eindhoven (ESPN 4)
12:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Santa Clara-Casa Pia (GolTV)
13:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 4 (DIRECTV 312)
14:00 MUNDIAL 2026 Lanzamiento del fixture (DIRECTV 310)
14:00 SERIE A DE ITALIA Inter-Como (ESPN 2)
14:00 HANDBALL Mundial femenino / Argentina-Francia (DIRECTV 312)
14:30 LIGA DE ESPAÑA Betis-Barcelona (ESPN)
14:30 BUNDESLIGA Leipzig-Eintracht Frankfurt (ESPN 5)
14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Real Sociedad B-Sporting Gijón (DIRECTV 316)
15:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 1 (DIRECTV 312)
16:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 2 (DIRECTV 312)
16:30 BOXEO Rafael Acosta-Franck Urquiaga (ESPN 3)
17:00 LIGA DE ESPAÑA Athletic Bilbao-Atlético de Madrid (ESPN)
17:00 EREDIVISIE Feyenoord-PEC Zwolle (ESPN 4)
17:00 ASCENSO ARGENTINO Acassuso-Real Pilar (DIRECTV 310)
17:10 BÁSQUET Liga Sudamericana semifinal 1 / Defensor Sporting-Ferro (DIRECTV 313)
17:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 3 (DIRECTV 312)
17:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Famalição-Sporting Braga (GolTV)
18:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 4 (DIRECTV 312)
19:40 BÁSQUET Liga Sudamericana semifinal 2 / Regatas-Olimpia Kings (DIRECTV 313)
20:00 UFC 323 – preliminares (ESPN 5)
22:00 BOXEO Isaac Cru-Lamonth Roach (ESPN)
.
DOMINGO 7
.
00:30 MMA LXF 29 (ESPN 2)
06:05 FÓRMULA 2 Abu Dabi – carrera (ESPN)
08:30 SERIE A DE ITALIA Cremonese-Lecce (ESPN 2)
10:00 LIGA DE ESPAÑA Elche-Girona (ESPN 4)
11:00 PREMIER LEAGUE Brighton-West Ham United (ESPN)
11:30 BUNDESLIGA Hamburgo-Werder Bremen (ESPN 5)
11:30 TENIS Ultimate Showdown – semifinal 1 (DIRECTV 312)
12:00 VÓLEY ITALIANO Igor Novara-Firenze (DIRECTV 316)
12:15 LIGA DE ESPAÑA Valencia-Sevilla (DIRECTV 310)
12:30 RUGBY Sevens Series – Ciudad del Cabo (ESPN 3)
12:30 TENIS Ultimate Showdown – semifinal 2 (DIRECTV 312)
12:45 EREDIVISIE FEMENINA Ajax-Utrecht (DIRECTV 314)
13:30 TENIS Ultimate Showdown – final (DIRECTV 312)
14:30 LIGA DE ESPAÑA Espanyol-Rayo Vallecano (ESPN 2)
15:00 NFL Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers (ESPN 5)
15:00 NFL Jacksonville Jaguars-Indianapolis Colts (ESPN 7)
15:00 GOLF World Champions Cup – día 3 (ESPN 3)
16:45 SERIE A DE ITALIA Napoli-Juventus (ESPN)
17:00 LIGA DE ESPAÑA Real Madrid-Celta (DIRECTV 310)
17:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Granada-Ceuta (DIRECTV 316)
17:10 BÁSQUET Liga Sudamericana / tercer puesto (DIRECTV 313)
17:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Tondela-Porto (GolTV)
18:00 NFL Green Bay Packers-Chicago Bears (ESPN 5)
18:00 NFL Arizona Cardinals-Los Angeles Rams (ESPN 7)
19:00 LIGA ARGENTINA Boca Juniors-Racing (ESPN)
19:40 BÁSQUET Liga Sudamericana / final (DIRECTV 313)
22:00 NFL Kansas City Chiefs-Houston Texans (ESPN 2)
