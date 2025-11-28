Contenido creado por José Luis Calvete
La agenda deportiva de DIRECTV: fútbol, básquetbol, handball, motor y mucho más

Las finales del Uruguayo y la Libertadores, el Mundial de handball, las Eliminatorias femeninas y la F1 en Catar sobresalen en la grilla.

28.11.2025 07:00

Lectura: 4'

2025-11-28T07:00:00-03:00
VIERNES 28

.

08:00 FÓRMULA 2 Catar – prácticas (ESPN 2)

09:30 MMA One Friday Fight 135 (DIRECTV 315)

13:05 FÓRMULA 2 Catar – clasificación (ESPN 2)

14:00 HANDBALL FEMENINO Mundial / Uruguay-Alemania (DIRECTV 312)

16:30 BUNDESLIGA Borussia Monchengladbach-Leipzig (ESPN 2)

16:30 FÚTBOL FEMENINO UEFA Nations League / Alemania-España (ESPN 4)

16:30 RUGBY INGLÉS Newcastle Falcons-Leicester Tigers (ESPN 3)

16:30 HANDBALL FEMENINO Mundial / Países Bajos-Argentina (DIRECTV 312)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Getafe-Elche (DIRECTV 313)

17:00 CHAMPIONSHIP Oxford United-Ipswich Town (ESPN 5)

18:00 FÚTBOL FEMENINO Eliminatorias / Bolivia-Colombia (DIRECTV 316)

18:00 FÚTBOL FEMENINO Eliminatorias / Perú-Chile (DIRECTV 314)

20:00 FÚTBOL FEMENINO Eliminatorias / Paraguay-Uruguay (DIRECTV 310)

20:00 FÚTBOL FEMENINO Eliminatorias / Ecuador-Venezuela (DIRECTV 314)

20:00 BÁSQUET Eliminatorias / Jamaica-Puerto Rico (DIRECTV 317)

22:00 BÁSQUET Eliminatorias / Nicaragua-Estados Unidos (DIRECTV 312)

22:30 BÁSQUET Eliminatorias / Bahamas-Canadá (DIRECTV 313)

23:30 BÁSQUET Eliminatorias / México-República Dominicana (DIRECTV 317)

.

SÁBADO 29

.

09:30 CHAMPIONSHIP Stoke City-Hull City (ESPN 5)

10:00 LIGA DE ESPAÑA Mallorca-Osasuna (ESPN)

11:00 SERIE A DE ITALIA Genoa-Hellas Verona (ESPN 4)

11:30 BUNDESLIGA Bayern Munich-St. Pauli (ESPN 2)

11:30 VÓLEY FEMENINO Italia / Cuneo Granda-Igor Novara (DIRECTV 312)

12:00 PREMIER LEAGUE Manchester City-Leeds United (ESPN)

12:15 LIGA DE ESPAÑA Barcelona-Alavés (DIRECTV 310)

13:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Mónaco-PSG (ESPN 4)

13:15 FÓRMULA 2 Catar – carrera sprint (ESPN 3)

14:00 FÚTBOL TURCO Trabzonspor-Konyaspor (ESPN 5)

14:30 PREMIER LEAGUE Everton-Newcastle United (ESPN 2)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Levante-Athletic Bilbao (ESPN 3)

14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Almería-Huesca (DIRECTV 316)

15:00 LIGUE 1 DE FRANCIA París FC-Auxerre (ESPN)

16:30 HANDBALL Mundial femenino / Croacia-Dinamarca (DIRECTV 312)

16:30 POLO Abierto de Palermo – semifinal 1 (ESPN 3)

16:45 SERIE A DE ITALIA Milan-Lazio (ESPN 2)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Oviedo (DIRECTV 310)

17:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Valladolid-Málaga (DIRECTV 316)

17:00 ASCENSO ARGENTINO Deportivo Armenio-Sportivo Italiano (DIRECTV 311)

17:00 RUGBY FRANCÉS Toulouse-Racing 92 (ESPN 4)

18:00 COPA LIBERTADORES Final / Palmeiras-Flamengo (ESPN)

19:00 PÁDEL Premier México Major – semifinales femeninas y masculinas 1 (ESPN 3)

20:30 SEGUNDA DIVISIÓN Atenas-Deportivo Maldonado (VTV Plus)

23:00 PÁDEL Premier México Major – semifinales femeninas y masculinas 2 (ESPN 3)

23:59 BOXEO Elijah Pierce-Lorenzo Parra (ESPN)

.

DOMINGO 30

.

00:30 FISE World Series – BMX Freestyle fem (DIRECTV 314)

03:00 FISE World Series – BMX Freestyle masc (DIRECTV 314)

08:15 EREDIVISIE PSV Eindhoven-Volendam (ESPN 3)

09:00 PREMIER LEAGUE Crystal Palace-Manchester United (ESPN)

09:00 FÓRMULA 2 Catar – carrera (ESPN 2)

09:30 CICLISMO UCI Cyclo Cross World Championship Flamanville – fem (DIRECTV 313)

10:00 LIGA DE ESPAÑA Real Sociedad-Villarreal (ESPN 4)

10:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Zaragoza-Leganés (DIRECTV 316)

11:00 SERIE A DE ITALIA Pisa-Inter (ESPN 3)

11:00 CICLISMO UCI Cyclo Cross World Championship Flamanville – MASC (DIRECTV 313)

11:05 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Wolverhampton Wanderers (ESPN)

11:30 HANDBALL FEMENINO Mundial / Islandia-Uruguay (DIRECTV 312)

11:30 RUGBY SEVEN etapa Dubai – super sesión (ESPN 5)

12:15 LIGA DE ESPAÑA Sevilla-Betis (DIRECTV 310)

13:00 FÓRMULA 1 Gran Premio de Catar – carrera (Disney + y DGO)

13:00 VÓLEY FEMENINO Italia / Cucine Lube Civitanova-S Bernardo Cuneo (DIRECTV 313)

13:30 PREMIER LEAGUE Chelsea-Arsenal (ESPN)

14:00 SERIE A DE ITALIA Atalanta-Fiorentina (ESPN 2)

14:00 FÚTBOL TURCO Fatih Karagumruk-Besiktas (ESPN 6)

14:00 HANDBALL FEMENINO Mundial / Austria-Argentina (DIRECTV 312)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Celta-Espanyol (DIRECTV 310)

14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Córdoba-Cádiz (DIRECTV 316)

14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Mirandés-Real Sociedad B (DIRECTV 317)

15:00 NFL Carolina Panthers-Los Angeles Rams (ESPN 5)

15:00 NFL Indianápolis Colts-Houston Texans (ESPN 7)

16:30 CAMPEONATO URUGUAYO Final / Nacional-Peñarol (VTV Plus)

16:45 SERIE A DE ITALIA Roma-Napoli (ESPN 3)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Girona-Real Madrid (ESPN 2)

17:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Castellón-Las Palmas (DIRECTV 316)

18:00 NFL Pittsburgh Steelers-Buffalo Bills (ESPN 5)

18:00 NFL Los Angeles Chargers-Las Vegas Raiders (ESPN 7)

18:15 ASCENSO ARGENTINO Atlético Rafaela-Douglas Haig (DIRECTV 300)

18:30 LIGA ARGENTINA Boca Juniors-Argentinos Juniors (ESPN)

19:00 BÁSQUET Eliminatorias / Venezuela-Colombia (DIRECTV 313)

19:10 BÁSQUET Eliminatorias / Brasil-Chile (DIRECTV 312)

20:00 PÁDEL Premier México Major – finales (ESPN 3)

21:40 BÁSQUET Eliminatorias / Uruguay-Panamá (DIRECTV 312)

22:00 NFL Washington Commanders-Denver Broncos (ESPN 2)

