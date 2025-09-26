Contenido creado por José Luis Calvete
Más deportes
Tomá el control

La agenda deportiva de DIRECTV: Fútbol local e internacional, motor, rugby y más

El derbi de Madrid, el Clausura, Milan-Napoli y el Mundial sub-20 sobresalen en la grilla de viernes a domingo.

26.09.2025 00:10

Lectura: 4'

2025-09-26T00:10:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

VIERNES 26

.

03:00 CICLISMO Road World Championships Ruanda – carrera hombres junior (DIRECTV 313)

06:45 CICLISMO Road World Championships Ruanda – carrera hombres U23 (DIRECTV 313)

09:30 MMA One Friday Fight 126 (DIRECTV 320)

12:00 SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour / Viena – ronda 1 (DIRECTV 313)

13:00 GOLF Ryder Cup – día 1 (ESPN 2)

15:00 SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour / Viena – ronda 2 (DIRECTV 313)

15:30 RUGBY INGLÉS Harlequins-Bath Rugby (ESPN 4)

15:45 LIGUE 1 DE FRANCIA Estrasburgo-Olympique Marsella (ESPN 3)

16:00 LIGA DE ESPAÑA Girona-Espanyol (DIRECTV 310)

16:00 CHAMPIONSHIP West Bromwich Albion-Leicester City (ESPN 5)

17:00 PFL Nantes (DIRECTV 320)

19:00 FÚTBOL ARGENTINO Platense-San Martín SJ (TyC Sports)

20:00 TORNEO CLAUSURA Wanderers-Cerro (VTV Plus)

20:30 BÁSQUET WNBA Semifinal 3 / Indiana-Las Vegas (ESPN 4)

21:00 COPA ECUADOR Cuenca Jrs.-La Cantera (DIRECTV 314)

23:00 BOXEO Jonathan Rojas-Ray Rojas (ESPN 2)

.

SÁBADO 27

.

02:00 RUGBY CHAMPIONSHIP Nueva Zelanda-Australia (ESPN)

02:30 MOTO GP Gran Premio de Japón – carrera sprint (ESPN 2)

08:30 PREMIER LEAGUE Brentford-Manchester United (ESPN)

09:00 LIGA DE ESPAÑA Getafe-Levante (ESPN 3)

09:00 SBK MotorLand Aragón – carrera 1 (ESPN 2)

09:30 RUGBY FRANCÉS Stade Francais-Bordeaux (ESPN 4)

10:30 BUNDESLIGA Mainz-Borussia Dortmund (ESPN 2)

10:45 SEGUNDA DIVISIÓN Albion-Cerrito (VTV Plus)

11:00 PREMIER LEAGUE Chelsea-Brighton (ESPN)

11:15 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Real Madrid (DIRECTV 310)

11:30 EREDIVISIE Ajax-NAC Breda (ESPN 4)

11:30 RUGBY CHAMPIONSHIP Sudáfrica-Argentina (ESPN 3)

13:00 SEGUNDA DIVISIÓN Fénix-La Luz (VTV Plus)

13:00 SERIE A DE ITALIA Juventus-Atalanta (ESPN)

13:00 GOLF Ryder Cup – día 2 (ESPN 2)

13:30 LIGA DE ESPAÑA Mallorca-Alavés (ESPN 4)

13:30 BUNDESLIGA Borussia Monchengladbach-Eintracht Frankfurt (ESPN 5)

13:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Éibar-Deportivo La Coruña (DIRECTV)

14:30 FÚTBOL ARGENTINO Aldosivi-Argentinos Juniors (TyC Sports)

14:30 FÚTBOL ARGENTINO Gimnasia y Esgrima La Plata-Rosario Central ()

15:00 MOTOAMERICA New Jersey Motorsports Park – carrera 1 (ESPN 7)

15:30 TORNEO CLAUSURA Liverpool-Boston River (VTV Plus)

15:30 SEGUNDA DIVISIÓN Rampla Juniors-Rentistas (VTV)

16:00 PREMIER LEAGUE Tottenham Hotspur-Wolverhampton Wanderers (ESPN 3)

16:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Athletic Bilbao (DIRECTV 310)

16:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Las Palmas-Almería (DIRECTV)

16:45 FÚTBOL ARGENTINO San Lorenzo-Godoy Cruz (TyC Sports)

17:00 MUNDIAL SUB-20 Corea del Sur-Ucrania (DIRECTV 313)

17:00 MUNDIAL SUB-20 Japón-Egipto (DIRECTV)

18:00 TORNEO CLAUSURA Cerro Largo-Peñarol (VTV Plus)

19:00 FÚTBOL ARGENTINO Defensa y Justicia-Boca Juniors (ESPN)

19:00 ASCENSO ARGENTINO San Telmo-Gimnasia y Esgrima Jujuy (TyC Sports)

20:00 MUNDIAL SUB-20 Chile-Nueva Zelanda (DIRECTV 310)

20:00 MUNDIAL SUB-20 Paraguay-Panamá (DIRECTV 313)

20:00 UFC Preliminares (ESPN 5)

21:00 BOXEO Najee López-Kalvin Henderson (ESPN)

21:15 SEGUNDA DIVISIÓN Atenas-Tacuarembó (VTV Plus)

21:15 FÚTBOL ARGENTINO Talleres-Sarmiento (TyC Sports)

23:00 MOTO 3 Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)

23:00 UFC Carlos Ulberg-Dominick Reyes (ESPN 5)

.

DOMINGO 28

.

00:15 MOTO 2 Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)

02:00 MOTO GP Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)

06:00 SBK MotorLand Aragón – superpole race (ESPN 2)

07:30 SERIE A DE ITALIA Sassuolo-Udinese (ESPN)

08:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Liverpool-Manchester United (ESPN 3)

09:00 LIGA DE ESPAÑA Rayo Vallecano-Sevilla (ESPN 2)

10:00 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Fulham (ESPN)

10:00 SERIE A DE ITALIA Roma-Hellas Verona (ESPN 3)

10:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Niza-Paris FC (ESPN 4)

10:30 NFL Pittsburgh Steelers-Minnesota Vikings (ESPN 5)

11:15 LIGA DE ESPAÑA Elche-Celta de Vigo (DIRECTV 310)

11.15 LIGA 2 DE ESPAÑA Burgos-Málaga (DIRECTV)

12:15 LIGUE 1 DE FRANCIA Lille-Olympique Lyon (ESPN 4)

13:00 GOLF Ryder Cup – día 3 (ESPN 2)

13:30 TORNEO CLAUSURA Danubio-City Torque (VTV Plus)

13:30 LIGA DE ESPAÑA Barcelona-Real Sociedad (ESPN)

14:00 NFL Tampa Bay Buccaneers-Philadelphia Eagles (ESPN 5)

14:00 NFL Buffalo Bills-New Orleans Saints (ESPN 7)

15:15 ASCENSO ARGENTINO Chacarita Juniors-Gimnasia de Mendoza (TyC Sports)

15:45 SERIE A DE ITALIA Milan-Napoli (ESPN)

16:00 TORNEO CLAUSURA Juventud-Nacional (VTV Plus)

16:00 LIGA DE ESPAÑA Betis-Osasuna (DIRECTV 310)

16:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Huesca-Granada (DIRECTV)

16:00 MLB Detroit Tigers-Boston Red Sox (ESPN 3)

17:00 MUNDIAL SUB-20 Italia-Australia (DIRECTV)

17:00 MUNDIAL SUB-20 Marruecos-España (DIRECTV 313)

17:00 NFL Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens (ESPN 5)

17:00 NFL Las Vegas Raides-Chicago Bears (ESPN 7)

18:00 FÚTBOL ARGENTINO River Plate-Deportivo Riestra (ESPN)

18:30 TORNEO CLAUSURA Plaza Colonia-River Plate (VTV Plus)

19:30 FÚTBOL ARGENTINO Independiente Rivadavia-Huracán (TyC Sports)

20:00 MUNDIAL SUB-20 Brasil-México (DIRECTV 313)

20:00 MUNDIAL SUB-20 Cuba-Argentina (DIRECTV 310)

21:00 TORNEO CLAUSURA Miramar Misiones-Defensor Sporting (VTV Plus)

21:00 NFL Dallas Cowboys-Green Bay Packers (ESPN 2)

Disfrutá partidos exclusivos y lo mejor del deporte con DIRECTV y DGO

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy