La agenda deportiva de DIRECTV: Fútbol local e internacional, motor, rugby y más

VIERNES 26
03:00 CICLISMO Road World Championships Ruanda – carrera hombres junior (DIRECTV 313)
06:45 CICLISMO Road World Championships Ruanda – carrera hombres U23 (DIRECTV 313)
09:30 MMA One Friday Fight 126 (DIRECTV 320)
12:00 SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour / Viena – ronda 1 (DIRECTV 313)
13:00 GOLF Ryder Cup – día 1 (ESPN 2)
15:00 SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour / Viena – ronda 2 (DIRECTV 313)
15:30 RUGBY INGLÉS Harlequins-Bath Rugby (ESPN 4)
15:45 LIGUE 1 DE FRANCIA Estrasburgo-Olympique Marsella (ESPN 3)
16:00 LIGA DE ESPAÑA Girona-Espanyol (DIRECTV 310)
16:00 CHAMPIONSHIP West Bromwich Albion-Leicester City (ESPN 5)
17:00 PFL Nantes (DIRECTV 320)
19:00 FÚTBOL ARGENTINO Platense-San Martín SJ (TyC Sports)
20:00 TORNEO CLAUSURA Wanderers-Cerro (VTV Plus)
20:30 BÁSQUET WNBA Semifinal 3 / Indiana-Las Vegas (ESPN 4)
21:00 COPA ECUADOR Cuenca Jrs.-La Cantera (DIRECTV 314)
23:00 BOXEO Jonathan Rojas-Ray Rojas (ESPN 2)
SÁBADO 27
02:00 RUGBY CHAMPIONSHIP Nueva Zelanda-Australia (ESPN)
02:30 MOTO GP Gran Premio de Japón – carrera sprint (ESPN 2)
08:30 PREMIER LEAGUE Brentford-Manchester United (ESPN)
09:00 LIGA DE ESPAÑA Getafe-Levante (ESPN 3)
09:00 SBK MotorLand Aragón – carrera 1 (ESPN 2)
09:30 RUGBY FRANCÉS Stade Francais-Bordeaux (ESPN 4)
10:30 BUNDESLIGA Mainz-Borussia Dortmund (ESPN 2)
10:45 SEGUNDA DIVISIÓN Albion-Cerrito (VTV Plus)
11:00 PREMIER LEAGUE Chelsea-Brighton (ESPN)
11:15 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Real Madrid (DIRECTV 310)
11:30 EREDIVISIE Ajax-NAC Breda (ESPN 4)
11:30 RUGBY CHAMPIONSHIP Sudáfrica-Argentina (ESPN 3)
13:00 SEGUNDA DIVISIÓN Fénix-La Luz (VTV Plus)
13:00 SERIE A DE ITALIA Juventus-Atalanta (ESPN)
13:00 GOLF Ryder Cup – día 2 (ESPN 2)
13:30 LIGA DE ESPAÑA Mallorca-Alavés (ESPN 4)
13:30 BUNDESLIGA Borussia Monchengladbach-Eintracht Frankfurt (ESPN 5)
13:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Éibar-Deportivo La Coruña (DIRECTV)
14:30 FÚTBOL ARGENTINO Aldosivi-Argentinos Juniors (TyC Sports)
14:30 FÚTBOL ARGENTINO Gimnasia y Esgrima La Plata-Rosario Central ()
15:00 MOTOAMERICA New Jersey Motorsports Park – carrera 1 (ESPN 7)
15:30 TORNEO CLAUSURA Liverpool-Boston River (VTV Plus)
15:30 SEGUNDA DIVISIÓN Rampla Juniors-Rentistas (VTV)
16:00 PREMIER LEAGUE Tottenham Hotspur-Wolverhampton Wanderers (ESPN 3)
16:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Athletic Bilbao (DIRECTV 310)
16:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Las Palmas-Almería (DIRECTV)
16:45 FÚTBOL ARGENTINO San Lorenzo-Godoy Cruz (TyC Sports)
17:00 MUNDIAL SUB-20 Corea del Sur-Ucrania (DIRECTV 313)
17:00 MUNDIAL SUB-20 Japón-Egipto (DIRECTV)
18:00 TORNEO CLAUSURA Cerro Largo-Peñarol (VTV Plus)
19:00 FÚTBOL ARGENTINO Defensa y Justicia-Boca Juniors (ESPN)
19:00 ASCENSO ARGENTINO San Telmo-Gimnasia y Esgrima Jujuy (TyC Sports)
20:00 MUNDIAL SUB-20 Chile-Nueva Zelanda (DIRECTV 310)
20:00 MUNDIAL SUB-20 Paraguay-Panamá (DIRECTV 313)
20:00 UFC Preliminares (ESPN 5)
21:00 BOXEO Najee López-Kalvin Henderson (ESPN)
21:15 SEGUNDA DIVISIÓN Atenas-Tacuarembó (VTV Plus)
21:15 FÚTBOL ARGENTINO Talleres-Sarmiento (TyC Sports)
23:00 MOTO 3 Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)
23:00 UFC Carlos Ulberg-Dominick Reyes (ESPN 5)
DOMINGO 28
00:15 MOTO 2 Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)
02:00 MOTO GP Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)
06:00 SBK MotorLand Aragón – superpole race (ESPN 2)
07:30 SERIE A DE ITALIA Sassuolo-Udinese (ESPN)
08:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Liverpool-Manchester United (ESPN 3)
09:00 LIGA DE ESPAÑA Rayo Vallecano-Sevilla (ESPN 2)
10:00 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Fulham (ESPN)
10:00 SERIE A DE ITALIA Roma-Hellas Verona (ESPN 3)
10:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Niza-Paris FC (ESPN 4)
10:30 NFL Pittsburgh Steelers-Minnesota Vikings (ESPN 5)
11:15 LIGA DE ESPAÑA Elche-Celta de Vigo (DIRECTV 310)
11.15 LIGA 2 DE ESPAÑA Burgos-Málaga (DIRECTV)
12:15 LIGUE 1 DE FRANCIA Lille-Olympique Lyon (ESPN 4)
13:00 GOLF Ryder Cup – día 3 (ESPN 2)
13:30 TORNEO CLAUSURA Danubio-City Torque (VTV Plus)
13:30 LIGA DE ESPAÑA Barcelona-Real Sociedad (ESPN)
14:00 NFL Tampa Bay Buccaneers-Philadelphia Eagles (ESPN 5)
14:00 NFL Buffalo Bills-New Orleans Saints (ESPN 7)
15:15 ASCENSO ARGENTINO Chacarita Juniors-Gimnasia de Mendoza (TyC Sports)
15:45 SERIE A DE ITALIA Milan-Napoli (ESPN)
16:00 TORNEO CLAUSURA Juventud-Nacional (VTV Plus)
16:00 LIGA DE ESPAÑA Betis-Osasuna (DIRECTV 310)
16:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Huesca-Granada (DIRECTV)
16:00 MLB Detroit Tigers-Boston Red Sox (ESPN 3)
17:00 MUNDIAL SUB-20 Italia-Australia (DIRECTV)
17:00 MUNDIAL SUB-20 Marruecos-España (DIRECTV 313)
17:00 NFL Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens (ESPN 5)
17:00 NFL Las Vegas Raides-Chicago Bears (ESPN 7)
18:00 FÚTBOL ARGENTINO River Plate-Deportivo Riestra (ESPN)
18:30 TORNEO CLAUSURA Plaza Colonia-River Plate (VTV Plus)
19:30 FÚTBOL ARGENTINO Independiente Rivadavia-Huracán (TyC Sports)
20:00 MUNDIAL SUB-20 Brasil-México (DIRECTV 313)
20:00 MUNDIAL SUB-20 Cuba-Argentina (DIRECTV 310)
21:00 TORNEO CLAUSURA Miramar Misiones-Defensor Sporting (VTV Plus)
21:00 NFL Dallas Cowboys-Green Bay Packers (ESPN 2)
