La Natividad-La Dolfina gana en Palermo y conquista la Triple Corona de Polo

Más deportes

La Natividad-La Dolfina alcanzó la gloria máxima del polo argentino al consagrarse campeón del Campeonato Argentino Abierto de Palermo, coronando así su conquista de la Triple Corona 2025, tras vencer a Ellerstina-Indios Chapaleufú por 17 a 13 en una final cargada de emoción y simbolismo.

El encuentro se disputó en el tradicional Campo Argentino de Polo de Palermo, ante la presencia del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, y fue seguido por una multitud que vivió una jornada épica. La victoria consagra nuevamente al legendario Adolfo Cambiaso, quien suma su quinta Triple Corona, esta vez liderando un equipo que combina experiencia, sangre joven y una ejecución impecable.

Una final intensa y cambiante

El duelo comenzó parejo, con un primer chukker 2-2 que anticipaba una lucha cerrada. Sin embargo, el combinado de Cañuelas, integrado por Cambiaso padre e hijo junto a Camilo "Jeta" y Bartolomé "Barto" Castagnola, encontró su ritmo desde el tercer parcial. Aprovechando errores del rival y realizando cambios estratégicos de caballos, se impusieron con claridad y llegaron a dominar por 11-5 en el cuarto chukker.

Pese a la reacción tardía del conjunto de los Pieres y los Heguy, que logró acercarse en el marcador (14-12), La Natividad-La Dolfina cerró el partido con solvencia para sellar el definitivo 17-13, desatando los festejos en una tarde ventosa pero cargada de historia.

La dinastía Cambiaso y el legado del polo argentino

Con esta victoria, Adolfo Cambiaso alcanza un nuevo hito en su brillante carrera, 31 años después de haber logrado su primera Triple Corona en 1994 con la camiseta de Ellerstina, justamente el rival de la final. Su hijo Poroto Cambiaso, de apenas 20 años, sigue consolidándose como uno de los grandes talentos del deporte.

La Triple Corona del Polo —compuesta por los torneos de Tortugas, Hurlingham y Palermo— es el circuito de alto hándicap más prestigioso del mundo. La competencia de Palermo, en particular, es considerada la joya del calendario internacional.

Formaciones:

La Natividad-La Dolfina (40 goles):

Camilo Castagnola (10)

Adolfo Cambiaso (10)

Bartolomé Castagnola (h.) (10)

Adolfo Cambiaso (h.) (10)

Ellerstina-Indios Chapaleufú (36 goles):

Facundo Pieres (10)

Antonio Heguy (8)

Gonzalo Pieres (9)

Cruz Heguy (9)

Una fiesta que trasciende el deporte

El Campo de Palermo no solo vibró con la final, sino también con la inauguración de un imponente árbol de Navidad que atrajo a celebridades como Pampita Ardohain, Calu Rivero y Celeste Cid, y propuso actividades familiares, premios y producciones especiales, en un evento que combinó tradición, cultura y espectáculo.