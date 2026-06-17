La Celeste fue elegida como mejor camiseta del Mundial 2026: ranking de las 11 destacadas

El medio estadounidense The Washington Post realizó un ranking de las 11 mejores camisetas del Mundial 2026, y eligió a la celeste de la selección uruguaya como la mejor.
La nota publicada por The Washington Post concuerda en que se trata de un uniforme “ultra recatado” y “elegante”, y cuenta a sus lectores la historia que lleva detrás.
“Esta elegante camiseta rinde homenaje a los uniformes de la selección uruguaya de antaño, sobre todo al de los Juegos Olímpicos de 1924, que también consistía en una camiseta azul celeste con cuello blanco”, dice la reseña.
“Además, parece algo que podría usar un príncipe niño o un colegial francés, dos de las poblaciones más elegantes del planeta, sin duda. La original tipografía art déco de los números es una razón más para adorar este uniforme uruguayo, que es a la vez majestuoso y adorable”, agrega.
El ranking de las 11 camisetas
1 - Uruguay (Primera equipación)
2 - Alemania (Primera equipación)
3 - España (Alternativa)
4- Sudáfrica (Alternativa)
5- Curazao (Alternativa)
6- Escocia (Alternativa)
7- Irán (Primera equipación)
8- Senegal (Primera equipación)
9- Túnez (Tercera equipación)
10- Bélgica (Alternativa)
11- Arabia Saudita (Primera equipación)
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