LUB: Hebraica venció agónicamente a Malvín en el pico y clasificó a playoffs. ¿Cómo sigue?

El pasado martes, Malvín le ganaba 45-59 en el tercer cuarto a Hebraica y Macabi cuando el partido fue suspendido por problemas con el reloj en el Romeo Schinca, cancha de Larre Borges, donde se estaba jugando.

El encuentro se reanudó este miércoles por la noche y el Macabeo logró una gran remontada para quedarse con un triunfo por cifras de 87-83 que le permitió asegurar su lugar en la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).

Se jugaron los 07:02 que restaban del tercer período, que fue favorable al Playero por 13-15, pero todo cambió en el último chico, en el que Macabi salió con todo para poner un gran parcial de 31-15 y ganar el partido.

Los de Leonardo Zylbersztein pasaron a ganar faltando 15 segundos gracias a un triple de Myke Henry, quien más tarde encestó un libre para poner la diferencia final.

El debutante fue el goleador macabeo con 23 puntos y agregó seis rebotes; Salvador Zanotta y Arnold Louis aportaron 10 cada uno. En Malvín, 22 unidades de Joshua Webster y 15 del redebutante Carlton Guyton.

Posiciones

Peñarol 18-3 (37 puntos) *

Hebraica y Macabi 13-7 (33)

Malvín 13-8 (32)

Biguá 11-10 (32)

Nacional 13-6 (30) *

Defensor Sporting 10-10 (30)

Urunday Universitario 9-12 (30)

Unión Atlética 10-9 (29)

Aguada 13-6 (28) **

Goes 6-15 (27)

Welcome 3-18 (24)

Cordón 3-18 (22) *

(*) Quita de dos puntos

(**) Quita de cuatro puntos

Lo que sigue

Jueves 12

20:15 / Defensor Sporting-Nacional

Viernes 13

20:15 / Aguada-Unión Atlética

