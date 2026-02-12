LUB: Hebraica venció agónicamente a Malvín en el pico y clasificó a playoffs. ¿Cómo sigue?

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El pasado martes, Malvín le ganaba 45-59 en el tercer cuarto a Hebraica y Macabi cuando el partido fue suspendido por problemas con el reloj en el Romeo Schinca, cancha de Larre Borges, donde se estaba jugando.
El encuentro se reanudó este miércoles por la noche y el Macabeo logró una gran remontada para quedarse con un triunfo por cifras de 87-83 que le permitió asegurar su lugar en la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).
Se jugaron los 07:02 que restaban del tercer período, que fue favorable al Playero por 13-15, pero todo cambió en el último chico, en el que Macabi salió con todo para poner un gran parcial de 31-15 y ganar el partido.
Los de Leonardo Zylbersztein pasaron a ganar faltando 15 segundos gracias a un triple de Myke Henry, quien más tarde encestó un libre para poner la diferencia final.
GANÓ EL MACABEOOOOO ????pic.twitter.com/8JluXwVzBg— Hebraica y Macabi - Oficial (@Hebraica_Macabi) February 12, 2026
El debutante fue el goleador macabeo con 23 puntos y agregó seis rebotes; Salvador Zanotta y Arnold Louis aportaron 10 cada uno. En Malvín, 22 unidades de Joshua Webster y 15 del redebutante Carlton Guyton.
Posiciones
Peñarol 18-3 (37 puntos) *
Hebraica y Macabi 13-7 (33)
Malvín 13-8 (32)
Biguá 11-10 (32)
Nacional 13-6 (30) *
Defensor Sporting 10-10 (30)
Urunday Universitario 9-12 (30)
Unión Atlética 10-9 (29)
Aguada 13-6 (28) **
Goes 6-15 (27)
Welcome 3-18 (24)
Cordón 3-18 (22) *
(*) Quita de dos puntos
(**) Quita de cuatro puntos
Lo que sigue
Jueves 12
20:15 / Defensor Sporting-Nacional
Viernes 13
20:15 / Aguada-Unión Atlética
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]