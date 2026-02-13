Básquetbol

LUB: Defensor consiguió un triunfo clave ante Nacional. ¿Cómo sigue y cómo está la tabla?

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) tuvo un solo partido este jueves por la noche y fue el importante triunfo de Defensor Sporting sobre Nacional por 82-73 que le permite sumar un punto clave en sus aspiraciones de meterse en la Liguilla.

Los dirigidos por Gonzalo Brea salieron con todo e hicieron 38 puntos en el primer cuarto, contra 24 de los tricolores, que tuvieron solamente ventaja en un pequeño tramo del primer cuarto y por tres puntos.

Una vez tomada la ventaja, el Fusionado no la soltó más y, pese a que el complemento fue más parejo, la diferencia ya era notoria y casi irremontable para Nacional, que tuvo un tres de 28 en triples. La renta máxima del local fue de 19 puntos.

Elijah Weaver fue el goleador de Sporting con 21 puntos y fue bien secundado por Federico Soto con 16 y siete rebotes y por Facundo Terra, con 13 desde el banco.

En el Bolso, 21 unidades de Ernesto Oglivie y 10 de James Feldeine, los únicos que registraron doble dígito.

Posiciones

Peñarol 18-3 (37 puntos) *

Hebraica y Macabi 13-7 (33)

Malvín 13-8 (32) *

Biguá 11-10 (32)

Defensor Sporting 11-10 (32)

Nacional 13-7 (31) *

Urunday Universitario 9-12 (30)

Unión Atlética 10-9 (29)

Aguada 13-6 (28) **

Goes 6-15 (27)

Welcome 3-18 (24)

Cordón 3-18 (22) *

(*) Quita de dos puntos

(**) Quita de cuatro puntos

Lo que sigue

Viernes 13

20:15 / Aguada-Unión Atlética

Lunes 16

20:15 / Aguada-Hebraica y Macabi

20:15 / Unión Atlética-Nacional

Miércoles 18

20:15 / Biguá-Welcome

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy