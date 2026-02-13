LUB: Defensor consiguió un triunfo clave ante Nacional. ¿Cómo sigue y cómo está la tabla?

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) tuvo un solo partido este jueves por la noche y fue el importante triunfo de Defensor Sporting sobre Nacional por 82-73 que le permite sumar un punto clave en sus aspiraciones de meterse en la Liguilla.
Los dirigidos por Gonzalo Brea salieron con todo e hicieron 38 puntos en el primer cuarto, contra 24 de los tricolores, que tuvieron solamente ventaja en un pequeño tramo del primer cuarto y por tres puntos.
Una vez tomada la ventaja, el Fusionado no la soltó más y, pese a que el complemento fue más parejo, la diferencia ya era notoria y casi irremontable para Nacional, que tuvo un tres de 28 en triples. La renta máxima del local fue de 19 puntos.
Elijah Weaver fue el goleador de Sporting con 21 puntos y fue bien secundado por Federico Soto con 16 y siete rebotes y por Facundo Terra, con 13 desde el banco.
En el Bolso, 21 unidades de Ernesto Oglivie y 10 de James Feldeine, los únicos que registraron doble dígito.
Posiciones
Peñarol 18-3 (37 puntos) *
Hebraica y Macabi 13-7 (33)
Malvín 13-8 (32) *
Biguá 11-10 (32)
Defensor Sporting 11-10 (32)
Nacional 13-7 (31) *
Urunday Universitario 9-12 (30)
Unión Atlética 10-9 (29)
Aguada 13-6 (28) **
Goes 6-15 (27)
Welcome 3-18 (24)
Cordón 3-18 (22) *
(*) Quita de dos puntos
(**) Quita de cuatro puntos
Lo que sigue
Viernes 13
20:15 / Aguada-Unión Atlética
Lunes 16
20:15 / Aguada-Hebraica y Macabi
20:15 / Unión Atlética-Nacional
Miércoles 18
20:15 / Biguá-Welcome
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]