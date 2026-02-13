LUB: Aguada venció 90-76 a Unión Atlética en condición de local. ¿Cómo sigue?

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Aguada derrotó 90-76 a Unión Atlética como local este viernes a la noche por la Liga Uruguaya de Básquetbol y consiguió un punto importante en su objetivo por meterse entre los seis mejores de cara a la Liguilla.
El equipo nuevamente dirigido por Leandro Taboada, a la espera de la habilitación del argentino Diego Vadell, se impuso desde el inicio con un primer cuarto yéndose arriba por 25-16, y finalizó la primera parte ganando 44-36. Al término del tercer chico, el elenco locatario triunfaba 69-51, y sostuvo el triunfo hasta el cierre.
Earl Clark fue la figura del equipo aguatero con 26 puntos y 13 rebotes. Santiago Pepo Vidal -con 17 tantos y ocho asistencias- y Juan Santiso -con 12 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias- completaron el podio.
En la UA, Christian Alaeke -con 15 puntos- y Quatarrius Wilson -con 14 tantos y 11 rebotes- fueron los más destacados.
Posiciones
Peñarol 18-3 (37 puntos) *
Hebraica y Macabi 13-7 (33)
Malvín 13-8 (32) *
Biguá 11-10 (32)
Defensor Sporting 11-10 (32)
Nacional 13-7 (31) *
Aguada 14-6 (30) **
Unión Atlética 10-10 (30)
Urunday Universitario 9-12 (30)
Goes 6-15 (27)
Welcome 3-18 (24)
Cordón 3-18 (22) *
(*) Quita de dos puntos
(**) Quita de cuatro puntos
Lo que sigue
Lunes 16
20:15 / Aguada-Hebraica y Macabi
20:15 / Unión Atlética-Nacional
Miércoles 18
20:15 / Biguá-Welcome
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]