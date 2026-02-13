Contenido creado por Ramiro Aranda
Básquetbol
Vive y lucha

LUB: Aguada venció 90-76 a Unión Atlética en condición de local. ¿Cómo sigue?

Los aguateros obtuvieron un punto importante en su objetivo de seguir peleando para meterse entre los seis mejores de la Liguilla.

13.02.2026 23:29

Lectura: 2'

2026-02-13T23:29:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Aguada derrotó 90-76 a Unión Atlética como local este viernes a la noche por la Liga Uruguaya de Básquetbol y consiguió un punto importante en su objetivo por meterse entre los seis mejores de cara a la Liguilla.

El equipo nuevamente dirigido por Leandro Taboada, a la espera de la habilitación del argentino Diego Vadell, se impuso desde el inicio con un primer cuarto yéndose arriba por 25-16, y finalizó la primera parte ganando 44-36. Al término del tercer chico, el elenco locatario triunfaba 69-51, y sostuvo el triunfo hasta el cierre.

Earl Clark fue la figura del equipo aguatero con 26 puntos y 13 rebotes. Santiago Pepo Vidal -con 17 tantos y ocho asistencias- y Juan Santiso -con 12 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias- completaron el podio.

En la UA, Christian Alaeke -con 15 puntos- y Quatarrius Wilson -con 14 tantos y 11 rebotes- fueron los más destacados.

Posiciones

Peñarol 18-3 (37 puntos) *
Hebraica y Macabi 13-7 (33)
Malvín 13-8 (32) *
Biguá 11-10 (32)
Defensor Sporting 11-10 (32)
Nacional 13-7 (31) *

Aguada 14-6 (30) **
Unión Atlética 10-10 (30)
Urunday Universitario 9-12 (30)
Goes 6-15 (27)
Welcome 3-18 (24)
Cordón 3-18 (22) *

(*) Quita de dos puntos

(**) Quita de cuatro puntos

Lo que sigue

Lunes 16
20:15 / Aguada-Hebraica y Macabi
20:15 / Unión Atlética-Nacional

Miércoles 18
20:15 / Biguá-Welcome

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy