LUB: Aguada venció 90-76 a Unión Atlética en condición de local. ¿Cómo sigue?

Aguada derrotó 90-76 a Unión Atlética como local este viernes a la noche por la Liga Uruguaya de Básquetbol y consiguió un punto importante en su objetivo por meterse entre los seis mejores de cara a la Liguilla.

El equipo nuevamente dirigido por Leandro Taboada, a la espera de la habilitación del argentino Diego Vadell, se impuso desde el inicio con un primer cuarto yéndose arriba por 25-16, y finalizó la primera parte ganando 44-36. Al término del tercer chico, el elenco locatario triunfaba 69-51, y sostuvo el triunfo hasta el cierre.

Earl Clark fue la figura del equipo aguatero con 26 puntos y 13 rebotes. Santiago Pepo Vidal -con 17 tantos y ocho asistencias- y Juan Santiso -con 12 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias- completaron el podio.

En la UA, Christian Alaeke -con 15 puntos- y Quatarrius Wilson -con 14 tantos y 11 rebotes- fueron los más destacados.

Posiciones

Peñarol 18-3 (37 puntos) *

Hebraica y Macabi 13-7 (33)

Malvín 13-8 (32) *

Biguá 11-10 (32)

Defensor Sporting 11-10 (32)

Nacional 13-7 (31) *

Aguada 14-6 (30) **

Unión Atlética 10-10 (30)

Urunday Universitario 9-12 (30)

Goes 6-15 (27)

Welcome 3-18 (24)

Cordón 3-18 (22) *

(*) Quita de dos puntos

(**) Quita de cuatro puntos

Lo que sigue

Lunes 16

20:15 / Aguada-Hebraica y Macabi

20:15 / Unión Atlética-Nacional

Miércoles 18

20:15 / Biguá-Welcome

