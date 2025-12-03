Fútbol uruguayo

Kike Olivera presiona a Gremio para jugar en Nacional; los dos jugadores que pidió el DT

Con la finalización del Campeonato Uruguayo y aún entre festejo y festejo, Nacional ya se proyecta para la próxima temporada y con ello hay una gran apuesta: la llegada de Cristian Olivera.

El deseo del jugador de arribar a los albos es muy marcado al punto que su relacionamiento con la directiva del club no pasa su mejor momento, ya que el extremo exige su salida a los tricolores.

“Es un sueño que tengo por cumplir, siempre se lo dije a él [Perchman, vicepresidente del club] y a todo el mundo. Vamos a ver que pasa en este 2026 con Flavio", había declarado tiempo atrás en Carve Deportiva el futbolista, algo que no es nuevo en su carrera.

La historia del jugador con los Gauchos de Porto Alegre comenzó de la mejor manera, con el jugador transformándose rápidamente en pieza clave del equipo, pero luego todo fue decayendo, más aún con la llegada de Mano Meneses como entrenador, con el que no tiene el mejor relacionamiento.

Además, desde la directiva del club han manifestado su molestia por algunas actitudes extradeportivas del jugador, sumado a diferentes problemas médicos que le hicieron perder varios partidos (extracciones dentarias, dolores estomacales y dolencias

Gremio le pagó a Los Ángeles Galaxy unos 4,5 millones de dólares por su ficha, dinero que ahora quiere recuperar, lo que complica su salida a un equipo tricolor que ya manifestó la chance de su arribo.

El tema es la fórmula para destrabar las distancias una operación que no parece sencilla. Lo ofrecido es un préstamo con opción de compra, que no es lo preferido por los de Porto Alegre, que tampoco comulgan con las actitudes del jugador.

Ofertas del mundo árabe llegaron para hacerse de su concurso, las cuáles Kike dio de baja ya que solo piensa en llegar a Nacional. Esto pone más presión a los Gauchos ya que le cierra opciones de un buen botín económico, por un jugador al que no tendrán en cuenta

Kike acumula hasta el momento 37 partidos jugados en el año, con cinco goles y dos asistencias para un total completado de 2283’.

Los pedidos de Jadson

El entrenador tricolor Jadson Viera apuesta además a sumar varias altas para la próxima temporada mientras define otros casos como la renovación contractual de Lucas Rodríguez que se extenderá hasta final del 2026 con un aumento salarial importante.

Pero la apuesta del DT es por dos jugadores muy importantes que tuvo durante su estadía al mando de Boston River, intención que ya trasladó a los directivos para sus negociaciones.

Los futbolistas solicitados son Baltasar Barcia, extremo derecho de buena aceleración y desequilibrio, que jugó a préstamo en Boston River con opción de compra (800 mil dólares), por el 50% de la ficha que pertenece a Independiente de Avellaneda. el otro 50% de los derechos económicos sigue en poder de Rentistas. En 2024 contabiliza 37 cotejos disputados, con tres goles y cuatro asistencias.

El otro apuntado es Agustín Anello, extremo izquierdo nacido en Miami, Estados Unidos, y de gran actuación en el Sastre donde llegó fichado a finales de agosto del 2024 procedente del Sparta Rotterdam de Países Bajos. En esta temporada vio acción en 44 partidos, anotó once goles y dio tres asistencias.

Su vínculo con el equipo verde y rojo se extiende hasta el 30 de julio de 2027, por lo que las instituciones deberán negociar por su ficha.

