Karate: Uruguay ganó una medalla de oro y tres bronces en el Orlando International Open

Uruguay cumplió otra gran actuación internacional al competir en el “Orlando International Karate Open” que se realizó en Estados Unidos, cita en la cual cosechó una medalla de oro y tres de bronce.

La presea de oro correspondió a Juan Macedo en la categoría de más de 75 kilogramos, tras vencer a Rene Cárdenas de Estados Unidos, Seck Mbacke de Senegal, Daniyar Yuldashev de Kazajistán y Pablo Andrés Benavides de México.

Además, se consiguieron terceros puestos por parte de Mateo Ciuffardi en más de 60 kilogramos (14 y 15 años), Thiago Velázquez en menos de 65 kilogramos (16 y 17 años) y Lucia Villareal en menos 55 kilogramos (16 y 17 años). El técnico a cargo fue Pino Píriz.

Completaron la delegación: Genaro Píriz (10 y 11 años), Gianluca Vignone (14 y 15 años) y Camila Goyena (14 y 15 años).