Karate: Uruguay ganó una medalla de oro y tres bronces en el Orlando International Open

Uruguay cumplió otra gran actuación internacional al competir en el “Orlando International Karate Open” que se realizó en Estados Unidos, cita en la cual cosechó una medalla de oro y tres de bronce.
La presea de oro correspondió a Juan Macedo en la categoría de más de 75 kilogramos, tras vencer a Rene Cárdenas de Estados Unidos, Seck Mbacke de Senegal, Daniyar Yuldashev de Kazajistán y Pablo Andrés Benavides de México.
Además, se consiguieron terceros puestos por parte de Mateo Ciuffardi en más de 60 kilogramos (14 y 15 años), Thiago Velázquez en menos de 65 kilogramos (16 y 17 años) y Lucia Villareal en menos 55 kilogramos (16 y 17 años). El técnico a cargo fue Pino Píriz.
Completaron la delegación: Genaro Píriz (10 y 11 años), Gianluca Vignone (14 y 15 años) y Camila Goyena (14 y 15 años).
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]