Juventud-Nacional a Las Piedras o el Centenario: en qué está el tema y cuándo se define

Juventud recibirá a Nacional este domingo a las 16 horas por la novena fecha del Clausura. Si bien la Mesa Ejecutiva fijó el Parque Artigas de Las Piedras, el Tricolor hace gestiones para llevar el partido al Centenario.
Sin embargo, la situación no es fácil ya que el Pedrense le pidió mucho dinero al Bolso en primera instancia para que el pedido se concrete, por lo que los albos tuvieron que mejorar su propuesta inicial. Además, Diego Monárriz, entrenador de Juventud, se mantiene firme en su postura de jugar en Las Piedras.
Nacional le ofreció un determinado monto a Juventud y le aseguró vender alrededor de 13.000 entradas. El conjunto pedrense le pidió a la Mesa Ejecutiva tiempo hasta el martes para confirmar si cambia de escenario o no. Los bolsilludos aguardan por la respuesta definitiva a la contraoferta hecha por el Tricolor.
