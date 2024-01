Jürgen Klopp se deshizo en elogios hacia Darwin Núñez: “Marcarlo es una pesadilla”

Este miércoles, Liverpool empató 1-1 con Fulham en Craven Cottage por la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga. Gracias al 2-1 cosechado en Anfield Road la pasada semana, se impuso 3-2 en el global y se metió en la final de Wembley, en la que enfrentará al Chelsea. Tras el partido, Jürgen Klopp elogió al colombiano Luis Díaz, autor del gol, y a Darwin Núñez, de gran rendimiento.

“Me gustó mucho la actuación de Darwin hoy. Quizás no estuvo involucrado en ese tipo de situaciones finales, pero marcarlo es una pesadilla, para ser honesto. Estaba en todas partes, se quedaba con el balón, y todo ese tipo de cosas”, destacó el director técnico alemán sobre el uruguayo.

“Eso nos lo traen los chicos, lo podemos usar de vez en cuando. Fue simplemente un buen partido, un buen partido de copa. Quien haya esperado esta noche que simplemente demostremos calidad y pasemos, y que esto sea un paseo por el parque, no entiende el juego. Ambos equipos querían ir a Wembley”, finalizó.

???"He's a fantastic player, absolutely fantastic, absolutely no criticism but I wish he would have set up the second and scored the third... but playing wise, what a boy, the speed, the power he can generate, the technique..."



