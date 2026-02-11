Julio Trotschansky cuestionó la multa a Peñarol y apuntó al Ministerio del Interior

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El delegado de Peñarol, Julio Trotschansky, se manifestó tras la fuerte multa económica recibida desde la Comisión Disciplinaria de la AUF por los incidentes ocurridos en el clásico final de la Supercopa Uruguaya y apuntó directamente al Ministerio del Interior.

Los carboneros deberán abonar 200 unidades reajustables, es decir $370.366, como sanción por el ingreso de bengalas, exhibir banderas del cuadro rival, o el lanzamiento de objetos al campo de juego de sus hinchas, mientras que los tricolores 180 U.R., unos $333.329.

“Leyendo el fallo, las conclusiones que habíamos sacado cuando concurrimos a la audiencia [para presentar descargos] del lunes pasado no cambiaron mucho. Presumimos que esa sanción iba a ser con una multa y se dio”, comenzó diciendo en Sport&Show (Sport 8.90).

“Seguimos sancionando a los clubes cuando los mismos están imposibilitados de hacer lo que el Ministerio del Interior [MI] no hace”, reflexionó, para ir a fondo: “Se nos sanciona por diferentes hechos que tienen que ver con conductas individuales, como el lanzamiento de objetos a la cancha o el ingreso de materiales prohibidos. Los clubes no estamos habilitados para generar una requisa de materiales”

“Las instituciones pueden prevenir, hablar de lo que se puede ingresar o no en sus redes sociales, llamar a la reflexión a quienes vayan a participar de un evento deportivo, tener algún cuidado durante el ingreso de los parciales y a través de la palabra tratar de subsanar la situación, pero no va más allá de eso”, argumento.

“No tenemos la posibilidad de requisar elementos que están prohibidos de ingreso, ni de tener ninguna actividad punitiva o represiva ya que es vinculada exclusivamente a la función del Ministerio del Interior”, dijo, y amplió: “Si al Centenario, como se dio, ingresaron grandes cajas de fuegos pirotécnicos, eso no se mete entre las ropas de las personas o escondido dentro del pantalón, eso ingresa porque el Ministerio no cumple con su función, o existe la connivencia de funcionarios o proveedores que acceden al estadio y las entran”.

“Difícilmente los clubes podamos hacer algo que no estamos habilitados legalmente para hacerlo y si el Ministerio del Interior. Entiendo a la Comisión Disciplinaria que tiene normas y reglamentos a que atenerse y respetar, pero son esos los que deberían cambiar, así como debería ser diferente la participación del Ministerio del Interior. Además hay que tener en cuenta que fue un partido organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol”, cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy