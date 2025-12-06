Julio Ribas elogió la autocrítica de Marcelo Bielsa: “Se tiene que ganar a los jugadores”

Selección

El entrenador Julio Ribas analizó la turbulencia que se dio en el ciclo Bielsa tras el empate con México en Torreón y la goleada recibida con Estados Unidos en Tampa y al ser consultado sobre el distanciamiento en el trato con los jugadores, mencionó: “Dirigió en todos lados y es sumamente inteligente para saber que debe cambiar”.

Ribas, entrevistado en el programa Punto de Encuentro (Radio Universal) comenzó dando su opinión de la conferencia de prensa que realizó el entrenador argentino tras la doble fecha FIFA de noviembre y la destacó.

“Estoy de acuerdo con los hombres que reconocen sus errores, se hacen responsables de ellos y al hacerlo, eximen de todo eso a los jugadores, porque a estos hay que defenderlos siempre”, comenzó diciendo.

“Es una constante de mi vida en los equipos que estuve ya sea logrando campeonatos o no: Primero ser responsable, es uno el que decide. ¿Por qué echarle la culpa a un jugador? ¿Tenes miedo que te agarre la prensa y te masacre, la gente no te quiera, o te echen?”, se preguntó para el mismo responder: “Una de las cosas mas importantes a lograr en el futbol es no tener miedo a perder y que te echen, porque esa es la única manera de ser honesto y directo contigo mismo”.

“En la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa vi eso, un hombre que asumió absolutamente todos los errores y eso exime hablar del partido ya que dijo todo”, recordó, y fue a más: “explicó que había constituido mal el equipo, que la metodología del entrenamiento no era la más acertada, que no había podido explotar el material humano y que no les llegó a los jugadores de la forma que pretendía. ¿Qué querés hablar del partido?”.

Las cosas claras

El entrenador siguió siendo consultado por Bielsa y su proceso, para reflexionar: “¿Cuál es el Uruguay de Bielsa, aquél que fue goleado ante Estados Unidos o el que le ganó a Argentina y Brasil? Yo he aprendido en la vida que lo que realmente importa son los mejores tiempos, tu mejor trabajo. Eso tiene que ser tu parangón y tenés que tratar de reflotar siempre”.

Y al responder sobre el distanciamiento con los futbolistas fue clarísimo al argumentar: “Todas las situaciones se pueden revertir, él lo puede hacer si cambia cosas, no en sus valores y convicciones que tiene del punto de vista deportivo y humano, pero sí en el trato, es el esfuerzo que tiene que hacer. Él se tiene que ganar a los jugadores”

“El inteligentemente blanqueó [durante la conferencia] y dijo: ‘Soy toxico, es difícil relacionarse conmigo’. ¿Por qué blanqueó? Para que lo sepan, que vean que no lo quiere esconder y seguramente cómo un puntapié inicial para ese cambio que necesita la selección, los jugadores y el grupo”, amplió.

“Es una persona sumamente inteligente y con la experiencia que tiene, sabe que hay cosas que debe cambiar”, cerró sobre el argentino.

